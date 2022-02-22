Ruble ne kadar oldu? Büyük düşüş! Rus Rublesi kaç TL oldu? Rusya Ukrayna krizi sonrası son durum!

Rusya – Ukrayna krizinde gerilim giderek artmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin tüm dünyanın kilitlendiği önemli açıklamalarda bulundu. ABD’nin ve diğer ülkelerin Ukrayna’nın NATO’ya alınmaması konusunda kendilerine bir garanti veremediğini belirten Putin, NATO’nun Ukrayna alanına doğru genişlemesinin kendileri açısından oldukça büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Açıklamalar sonrasında Donetsk ile Luhansk’ı tanıyan Putin, böylece müdahalenin ilk sinyallerini vermiş oldu. Peki Ruble ne kadar oldu?

RUBLE NE KADAR?

Daha önce Putin’in açıklamaları öncesinde 0.013 dolar olan Ruble açıklamaların hemen sonrasında yönünü aşağı çevirerek 0.012 dolara indi. Yine açıklama öncesinde 76,26 olan USD/RUB paritesi açıklama sonrasında 80.13’e doğru yükseliş yaşadı.

RUS RUBLESİ KAÇ TL?

Putin açıklama yapmadan önce 18 kuruş seviyesinde olan 1 Rus Rublesi açıklamaların hemen ardından ise 17 kuruşa düştü. 22 Şubat 2022 tarihi itibariyle bir ruble 17 kuruştan işlem görmekte.

