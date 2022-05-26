Rusya Merkez Bankası'ndan 'olağanüstü' faiz kararı: Ruble 4 yılın zirvesinde...

Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeler piyasalar üzerinde ciddi bir etki oluştururken, Rusya Merkez Bankası’nın ‘olağanüstü kararı’ geniş yankı uyandırdı. Rusya Merkez Bankası 10 Haziran’da yapması gereken faiz toplantısını bugüne çekerek politika faizini beklentilerinin üzerinde, 300 baz puan düşürdü. Böylece politika faizi yüzde 14'ten yüzde 11'e çekildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyonu" öncesi yüzde 9,50 olan politika faizi, operasyon sonrası yüzde 17'ye kadar yükseltilmişti.

Rusya MB, faiz kararı ile birlikte yaptığı açıklamada, önümüzdeki toplantılarda faiz indirimine devam etmeye açık olduğunu belirtirken, finansal istikrar risklerinin bir miktar azalmasının sermaye kontrolü tedbirlerinin gevşetilmesine imkan verdiğini vurguladı. Banka açıklamasında Rus ekonomisi için dış şartların zorlu olmaya devam ettiği ve ekonomik aktiviteyi kayda değer şekilde kısıtlamaya devam ettikleri de belirtildi.

RUBLE 4 YILIN ZİRVESİNDE

Öte yandan Ruble dün dolar karşısında rallisini 5. günde de sürdürerek Mart 2018'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Rusya'nın sermaye kontrollerini gevşetmeyi değerlendirdiğine dair haberlere rağmen para birimi dolar karşısında yüzde 2,6 yükselişle 60 seviyelerinde seyrediyor.

EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN PARA BİRİMİ

Ruble, Ukrayna'yı işgali nedeniyle uygulanan yaptırımların ülkeyi ekonomik darboğaza sokmasına rağmen dolar karşısında bu yıl yaklaşık yüzde 30 yükselerek en iyi performans gösteren para birimi oldu. Ancak ekonomistler toparlanmanın çok hızlı gerçekleştiğini ve bu değer kazancının bütçe gelirlerine darbe vuracağını, ihracatta rekabetçiliği de azaltacağını belirtiyor.

Rus hükümeti yaptırımlar nedeniyle uygulamaya konan bazı sermaye kontrollerini gevşetiyor. Son olarak rubleyi korumak adına getirilen Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranı yüzde 80'den yüzde 50'ye düşürüldü.



