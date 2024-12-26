FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Sahte dolar krizini fırsatçılığa dönüştürdüler! 100 dolar 98 dolar olarak bozuluyor

Sahte dolar krizini fırsatçılığa dönüştürdüler! 100 dolar 98 dolar olarak bozuluyor

26.12.2024 17:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası nedeniyle Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları dolar alımını durdurmuştu. Kapalıçarşı'da sahte 100 dolar krizi devam ederken, bazı döviz büroları krizi fırsata çevirdi. 100 dolar bozdurmalarında 2 dolar kesinti yapıldığı iddiası gündeme oturdu.

Sahte dolar krizini fırsatçılığa dönüştürdüler! 100 dolar 98 dolar olarak bozuluyor

Kapalıçarşı'da 100 doların kullanımı ve bozdurulması sorun yaratırken bazı döviz bürolarının uygulaması gündem oldu.

Eski 100 dolarları almak için ekstra komisyon istendiği iddia edildi. Hatta bazılarının her 100 dolar için 2 dolar kesinti yaptığı da öne sürüldü. Esnaf, Kapalıçarşı çevresindeki çoğu banka şubesinde de 100 dolarları bozduramadığını da dile getirdi.

thumbs_b_c_7b8a8091f2b7847ce3e10fd20a062747

"O ZAMAN BANKALARA SAT"

NTV Muhabiri Melike Şahin, iddiaları araştırmak için Kapalıçarşı çevresindeki döviz bürolarını aradı. Aranılan üç döviz bürosu eski 100 dolar almadıklarını dile getirirken başka bir döviz bürosu ise bozduklarını ama eksiğine geçtiğini dile getirdi.

thumbs_b_c_53a9df79e77a59c2ea24b4cc7a5fd3f2
"100 dolar verip 98 dolar alıyorsunuz." ifadelerini kullanan dövizci, nedenini ise "Bankalarda geçmiyor ki. O zaman bankalara sat hanımefendi. Bunlar yurt dışına çıkarıyorlar, değiştiriyorlar. Onların da götürdüğünün bir bedeli var yani. Piyasada yüzde 2 ile değiştiriyorlar." ifadelerini kullandı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
35,18
35,19
% -0.1
17:29
Euro
36,67
36,72
% 0.05
17:29
İngiliz Sterlini
44,07
44,19
% -0.15
17:29
Avustralya Doları
21,90
21,92
% -0.41
17:29
İsviçre Frangı
39,04
39,07
% -0.13
17:29
Rus Rublesi
0,35
0,35
% -0.53
17:29
Çin Yuanı
4,82
4,82
% -0.1
17:29
İsveç Kronu
3,17
3,18
% -0.15
17:29
Anahtar Kelimeler:
Kapalıçarşı dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Narin davasında mütalaa açıklandı! Savcı: Tüm sanıklar suç ortağı

Narin davasında mütalaa açıklandı! Savcı: Tüm sanıklar suç ortağı

Kazakistan'da düşen uçağı Rusya düşürmüş! Füze uçağın yanında patlayınca...

Kazakistan'da düşen uçağı Rusya düşürmüş! Füze uçağın yanında patlayınca...

İş dünyasından asgari ücret yorumu! Yeni taleplerini açıkladı

İş dünyasından asgari ücret yorumu! Yeni taleplerini açıkladı

Emekli ve memur zammı için çarpıcı çıkış! ENAG Başkanı oran verdi

Emekli ve memur zammı için çarpıcı çıkış! ENAG Başkanı oran verdi

Tüm esnaf uyarıldı: Komisyon tarihe karışıyor

Tüm esnaf uyarıldı: Komisyon tarihe karışıyor

Kamuda maaş düzenlemesi 1 Ocak'ta başlıyor

Kamuda maaş düzenlemesi 1 Ocak'ta başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yılın Son Fırsatları yarın sona eriyor! Fiyatlar yükselmeden alın

Yılın Son Fırsatları yarın sona eriyor! Fiyatlar yükselmeden alın

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.