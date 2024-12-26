Sahte dolar krizini fırsatçılığa dönüştürdüler! 100 dolar 98 dolar olarak bozuluyor

Kapalıçarşı'da 100 doların kullanımı ve bozdurulması sorun yaratırken bazı döviz bürolarının uygulaması gündem oldu.

Eski 100 dolarları almak için ekstra komisyon istendiği iddia edildi. Hatta bazılarının her 100 dolar için 2 dolar kesinti yaptığı da öne sürüldü. Esnaf, Kapalıçarşı çevresindeki çoğu banka şubesinde de 100 dolarları bozduramadığını da dile getirdi.

"O ZAMAN BANKALARA SAT"

NTV Muhabiri Melike Şahin, iddiaları araştırmak için Kapalıçarşı çevresindeki döviz bürolarını aradı. Aranılan üç döviz bürosu eski 100 dolar almadıklarını dile getirirken başka bir döviz bürosu ise bozduklarını ama eksiğine geçtiğini dile getirdi.



"100 dolar verip 98 dolar alıyorsunuz." ifadelerini kullanan dövizci, nedenini ise "Bankalarda geçmiyor ki. O zaman bankalara sat hanımefendi. Bunlar yurt dışına çıkarıyorlar, değiştiriyorlar. Onların da götürdüğünün bir bedeli var yani. Piyasada yüzde 2 ile değiştiriyorlar." ifadelerini kullandı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır