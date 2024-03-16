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Seçim öncesi dolar alanları üzecek tahmin! Bu kez beklenen senaryo olmayabilir…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.03.2024 10:11
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Seçim öncesi gram altın fiyatında da dolar/TL kurunda da hareketlilik arttı. Vatandaş ‘yükselecek’ beklentisi ile döviz bürolarına kuyumculara koştu. Altının gram fiyatının ons altın ile yön bulması bekleniyor. Dolar/TL kuru içinse seçim sonrası tahmini yapıldı. Ancak uzmanlar uyarıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtür, “Seçimden sonra bekli 34-35 lirayı görebiliriz. Ama çok afaki bir yükselişin olacağı kanaatinde değilim” diyor.

Seçim öncesi dolar alanları üzecek tahmin! Bu kez beklenen senaryo olmayabilir…

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,13 artışla 2 bin 238 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,12 artarak 15 bin 43 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 3 bin 678 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 683 liraya çıktı.

DOLAR YÜZDE 1’E YAKIN DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,80 değer kazanarak 32,2190 liraya, euro yüzde 0,30 artışla 35,1450 liraya yükseldi.

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SEÇİM SONRASI DOLAR TAHMİNİ

Altın ve dolarda seçim öncesi hem talep hem de hareketlilik artarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarını yükselten sebeplerden biri olan artan talebi işaret etti. Talebin seçime kadar daha da artmasını beklediğini söyleyen Yıldırımtürk, “Döviz kurunda seçim sonrası çok yükselecek beklentisi de oluşmuş durumda. Ama ben buna katılmıyorum. Dolar 33 liraya yaklaştı serbest piyasada. Makas bankalararası piyasa ile serbest piyasa arasında 1 liraya kadar açıldı. Seçimden sonra bekli 34-35 lirayı görebiliriz. Ama çok afaki bir yükselişin olacağı kanaatinde değilim” diyerek dolar tarafındaki kısa vadeli beklentilerini açıkladı.

ONS ALTIN (31)

ALTINDA KISA VADE UYARISI

Peki altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim bu soruya da yanıt verdi:
“Orta ve uzun vade için belki alınır. Çünkü ons altında 2200 dolar seviyesi geçildiğinde beklentimiz 2400 dolar ve üzeri. Bu sene sonuna kadar bu seviyeleri görebiliriz. Ama kısa vadeli olarak altın alınmasını önermiyoruz. Satışlar içinse biraz daha profesyonel bakmak lazım. Piyasaları yakından takip ediyorsanız kâr amaçlı satışlar da olabilir.”

Anlık Borsa


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Anahtar Kelimeler:
Altın dolar
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