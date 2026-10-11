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Balık halinde ilk ayda işlem hacmi 9 bin tonu aştı

İzmirliler, av sezonunun açıldığı eylül ayında balık tezgâhlarına yoğun ilgi gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali’nde bir ayda 9 bin 67 ton balık işlem görürken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış yaşandı. Sezonun öne çıkan balığı ise palamut oldu.

Balık halinde ilk ayda işlem hacmi 9 bin tonu aştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali’nde yeni sezon bereketli başladı. Türkiye’nin lider su ürünleri hallerinden biri olan ve yılda 50 bin tonun üzerinde işlem hacmine ulaşan halde, 1 Eylül itibarıyla tezgahlar doldu taştı. Dört aylık av yasağının sona ermesiyle birlikte İzmirliler, semt pazarlarından marketlere, balıkçılardan satış noktalarına kadar balığa yoğun ilgi gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veren Su Ürünleri Hali’nde, eylül ayında 9 bin 67 ton balık işlem gördü. Geçen yılın aynı döneminde 8 bin 395 ton olan işlem hacmi, bu yıl yüzde 8 artış gösterdi.

Balık halinde ilk ayda işlem hacmi 9 bin tonu aştı 1

SARDALYA, HAMSİ, PALAMUT

Su Ürünleri Hali’nde eylül ayında en çok işlem gören balıklar sıralamasında sardalya ve hamsi zirveye yerleşti. Uygun fiyatlarıyla vatandaşların sofralarında sıkça yer bulan sardalya, 2 bin 172 tonluk işlem hacmiyle ilk sırada yer alırken, hamsi bin 781 tonla ikinci oldu. Listenin üçüncü sırasına ise geçen yıl öne çıkmayan palamut damga vurdu. 2025 yılında 100 tonun altında işlem gören palamut-torik, 2026’nın eylül ayında 1069 tonluk işlem hacmine ulaştı. Yüksek besin değeri ve lezzetiyle öne çıkan palamut, bu sezon uygun fiyatıyla da İzmirlilerin sofralarını süsledi.

Balık halinde ilk ayda işlem hacmi 9 bin tonu aştı 2

Sardalya, hamsi ve palamudun ardından en çok işlem gören balıklar sıralamasında 324 tonla çipura dördüncü, 231 tonla levrek beşinci sırada yer aldı. Çim çim karides 174 tonla altıncı, kolyoz 169 tonla yedinci, bakalyaro 167 tonla sekizinci, kupes 155 tonla dokuzuncu, barbun ise 152 tonluk işlem hacmiyle onuncu oldu

Balık halinde ilk ayda işlem hacmi 9 bin tonu aştı 3

HİZMET KALİTESİ KORUNDUKÇA İŞLEM HACMİ BÜYÜYOR

2026 yılının geride kalan 9 aylık döneminde 31 bin 697 tonla zirvedeki yerini koruyan İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali, işlem hacmi, düzeni, denetimleri, imkanları ve çeşitliliğiyle Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Halde hizmet kalitesinin korunması için Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın kontrol ekipleri ve mühendisleri, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleriyle koordineli biçimde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Hal girişlerinde yapılan kontrollerle kayıp ve kaçaklara geçit verilmezken, satış alanlarında düzenin sağlanması ve hijyen şartlarının korunmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık Su Ürünleri İzmir
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