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Serbest döviz fonlarında tevkifat oranı yüzde 15'e yükseltildi (Tevkifat nedir?)

DOVİZ HABERLERİ  | 03.06.2020 09:07 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, serbest döviz fonu gelirlerinde tevkifat oranı yüzde15'e yükseltildi.

Serbest döviz fonlarında tevkifat oranı yüzde 15'e yükseltildi (Tevkifat nedir?)

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 193 sayılı gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarına ilişkin kararnamede değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararına göre, borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak kesinti, serbest döviz fonlarından tevkifat oranı yüzde 15 olacak.

Karar bugün yürürlüğe girdi.

SPK'dan serbest fonlara döviz düzenlemesiSPK'dan serbest fonlara döviz düzenlemesi

TEVKİFAT NE DEMEK?

Arapça kökenli bir kelime olan tevkifat, TDK sözlüğünde "Para konusunda yapılan kesintiler" anlamına geliyor.

KAYNAK:REUTERS

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