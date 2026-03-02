Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu: 2 Mart 2026 dolar ve euro fiyatı

Serbest piyasada 43,9670 liradan alınan dolar, 43,9690 liradan satılıyor. 51,7950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,7970 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 43,9600, avronun satış fiyatı ise 51,8810 lira olmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır