Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu: 2 Mart 2026 dolar ve euro fiyatı

İstanbul serbest piyasada dolar 43,9690 liradan, avro 51,7970 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu: 2 Mart 2026 dolar ve euro fiyatı

Serbest piyasada 43,9670 liradan alınan dolar, 43,9690 liradan satılıyor. 51,7950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,7970 lira oldu.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu: 2 Mart 2026 dolar ve euro fiyatı 1

Cuma günü doların satış fiyatı 43,9600, avronun satış fiyatı ise 51,8810 lira olmuştu.
Kaynak: AA

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,96
43,98
% 0.08
10:19
Euro
51,57
51,59
% -0.71
10:19
İngiliz Sterlini
58,73
58,82
% -0.8
10:19
Avustralya Doları
31,01
31,03
% -0.82
10:19
İsviçre Frangı
56,93
56,97
% -0.34
10:19
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.6
10:10
Çin Yuanı
6,39
6,39
% -0.2
10:19
İsveç Kronu
4,81
4,82
% -1.14
10:19
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro dolar
