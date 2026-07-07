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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu: 7 Temmuz 2026 dolar ve euro fiyatı

İstanbul serbest piyasada dolar 46,8370 liradan, avro 53,5720 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu: 7 Temmuz 2026 dolar ve euro fiyatı

Serbest piyasada 46,8350 liradan alınan dolar, 46,8370 liradan satılıyor. 53,5700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,5720 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 46,8230 lira, avronun satış fiyatı ise 53,4690 lira olmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Rus Rublesi
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İsveç Kronu
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09:44
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar avro
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