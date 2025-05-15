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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar, euro

İstanbul serbest piyasada dolar 38,7710 liradan, avro 43,4970 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar, euro

Serbest piyasada 38,7690 liradan alınan dolar, 38,7710 liradan satılıyor. 43,4950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,4970 lira olarak belirlendi.

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Dün doların satış fiyatı 38,7390 lira, avronun satış fiyatı ise 43,4680 lira olmuştu. (AA)

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
38,74
38,75
% -0.07
10:22
Euro
43,61
43,62
% 0.57
10:22
İngiliz Sterlini
51,69
51,71
% 0.43
10:22
Avustralya Doları
24,90
24,92
% -0.05
10:22
İsviçre Frangı
46,21
46,23
% 0.4
10:22
Rus Rublesi
0,48
0,48
% 0
10:20
Çin Yuanı
5,37
5,37
% -0.07
10:21
İsveç Kronu
3,99
3,99
% 0.29
10:22

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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