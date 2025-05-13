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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve euroda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 38,7990 liradan, avro 43,1560 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve euroda son durum

Serbest piyasada 38,7970 liradan alınan dolar, 38,7990 liradan satılıyor. 43,1540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,1560 lira olarak belirlendi.

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Dün doların satış fiyatı 38,7640 lira, avronun satış fiyatı ise 43,1600 lira olmuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Amerikan Doları
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Euro
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İngiliz Sterlini
51,27
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09:04
Avustralya Doları
24,86
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% 0.67
09:04
İsviçre Frangı
46,02
46,05
% 0.4
09:04
Rus Rublesi
0,48
0,48
% 0.22
09:01
Çin Yuanı
5,40
5,40
% 0.3
09:04
İsveç Kronu
3,96
3,96
% 0.3
09:04
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
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