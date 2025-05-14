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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve euroda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 38,7840 liradan, avro 43,4280 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve euroda son durum

Serbest piyasada 38,7820 liradan alınan dolar, 38,7840 liradan satılıyor. 43,4260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,4280 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,7710 lira, avronun satış fiyatı ise 43,2380 lira olmuştu. (AA)

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
38,79
38,80
% 0.01
11:20
Euro
43,64
43,65
% 0.44
11:21
İngiliz Sterlini
51,83
51,84
% 0.32
11:21
Avustralya Doları
25,20
25,21
% 0.4
11:20
İsviçre Frangı
46,37
46,39
% 0.38
11:20
Rus Rublesi
0,48
0,48
% -0.92
11:20
Çin Yuanı
5,38
5,38
% -0.15
11:21
İsveç Kronu
4,01
4,01
% 0.5
11:21

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
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