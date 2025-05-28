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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve euroda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 39,0680 liradan, avro 44,2270 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve euroda son durum

Serbest piyasada 39,0660 liradan alınan dolar, 39,0680 liradan satılıyor. 44,2250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,2270 lira olarak belirlendi.

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Dün doların satış fiyatı 39,0190, avronun satış fiyatı ise 44,3200 lira olmuştu. (AA)

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
39,04
39,05
% 0.16
09:31
Euro
44,20
44,25
% 0.05
09:31
İngiliz Sterlini
52,67
52,72
% 0.17
09:31
Avustralya Doları
25,13
25,15
% 0.1
09:31
İsviçre Frangı
47,18
47,20
% 0.16
09:31
Rus Rublesi
0,49
0,49
% 0.21
09:30
Çin Yuanı
5,42
5,43
% 0.06
09:31
İsveç Kronu
4,05
4,05
% -0.04
09:31

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
döviz serbest piyasa Euro dolar
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