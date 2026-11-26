Ekonomistlerin kasım ayı enflasyonuna ve gelecek yıllara ilişkin beklentileri belli oldu. Enflasyon ve dolar/TL tahminlerinde yapılan yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekti.

Kasım ayı medyan TÜFE beklentisi aylık yüzde 1,10, yıllık yüzde 30,07 oldu. Ortalama tahminler ise sırasıyla yüzde 1,13 ve yüzde 30,11 olarak hesaplandı. 19 kurumun aylık tahminleri yüzde 0,92-1,80, yıllık tahminleri yüzde 29,84-30,98 arasında değişti. Ekimde enflasyon, yüzde 2,40 beklentiye karşılık aylık yüzde 2,58 artmış, yıllık yüzde 29,77'ye yükselmişti.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,50'den yüzde 30'a, 19 ekonomistin 2027 tahmini ise yüzde 23,25'ten yüzde 24'e yükseldi. Altı ekonomistin 2028 beklentisi yüzde 21'den yüzde 20'ye geriledi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON TAHMİNLERİ

C Endeksi için kasım ayı medyan beklentisi aylık yüzde 0,82, yıllık yüzde 27,80 oldu. Yıl sonu tahminleri 2026 için yüzde 27,45, 2027 için yüzde 24,50 olarak gerçekleşti.

DOLAR BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

Matriks Haber'in gerçekleştirdiği ankete göre, 18 analistin 2026 yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,60'tan 51,55'e geriledi. 12 analistin 2027 tahmini 61,90'dan 62,61'e yükselirken, beklentiler 60,00-65,10 arasında şekillendi.

Üç analistin 2028 yıl sonu medyan kur tahmini ise 71,90'dan 74,35'e çıktı.