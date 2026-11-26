Türk Lirası'na yönelimi artırmak amacıyla mevduat stopajında yeni bir düzenleme gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı olası değişiklikle TL mevduat hesaplarından alınan stopaj oranlarının düşürülmesi planlanıyor. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenirken, bütçeye maliyetinin 130 milyar liraya kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Bloomberg'in haberine göre, konuya yakın kaynaklar, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde yaşanan belirgin gerilemenin ardından TL'ye olan talebi güçlendirmek için vergi düzenlemesinin değerlendirildiğini aktardı.

MEVDUAT STOPAJINDA YENİ ORANLAR GÜNDEMDE

Türkiye'de mevcut uygulamada TL mevduat hesaplarına, vade süresine göre yüzde 10 ile yüzde 17,5 arasında değişen stopaj oranları uygulanıyor. Gündemdeki düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde bu oranlarda indirime gidilmesi bekleniyor.

Kaynaklar, çalışmanın önümüzdeki günlerde sonuçlandırılmasının öngörüldüğünü belirtirken, olası değişikliğin kamu bütçesine etkisinin 130 milyar liraya kadar çıkabileceğini ifade etti.

Öte yandan devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) stopaj uygulanması seçeneği de yetkililerin değerlendirdiği başlıklar arasında bulunuyor. Ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir karar olmadığı, görüşmelerin başlangıç aşamasında bulunduğu kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

REZERVLERDEKİ GERİLEME DİKKAT ÇEKTİ

Vergi indirimi seçeneğinin gündeme gelmesi, Türkiye'nin döviz rezervleri üzerindeki baskının arttığı bir döneme rastladı. Rezervlerdeki düşüş, piyasaların Merkez Bankası'nın aralık ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 36'dan aşağı çekebileceğine yönelik beklentilerinde de zayıflamaya yol açmaya başladı.

Bloomberg Economics'in hesaplamalarına göre Merkez Bankası'nın net rezervleri, fon krizinin başladığı dönemi de kapsayan 11 Eylül ile pazartesi günü arasında yaklaşık 43 milyar dolar gerileyerek 2 milyar dolar civarına indi. Ağustos ayının sonunda aynı gösterge yaklaşık 53 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

TL'YE TALEP DEZENFLASYON PROGRAMI İÇİN ÖNEMLİ

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini yönetmesi, uygulanan dezenflasyon stratejisinin sürdürülebilirliği bakımından önem taşıyor. Bankanın reel değerlenme yaklaşımı, Türk Lirası'na olan talebin canlı tutulmasını ve dövize yönelimin kontrol edilmesini esas alıyor.

Bu stratejinin devam ettirilebilmesi için rezervlerin yeterli düzeyde olması ve yatırımcıların TL'ye yönelik ilgisini koruması gerekiyor.

KARAHAN'DAN VERGİ DÜZENLEMESİ MESAJI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da hafta başında yaptığı değerlendirmede, Türk Lirası'na olan talebin artırılması için para politikası araçlarının yanı sıra vergi düzenlemelerinden de yararlanılabileceğine işaret etmişti.

Karahan, pazartesi günü Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, “Türk lirasına talebi destekleme ihtiyacı olması durumunda temel aracımız olan politika faizinin yanı sıra makroihtiyati ve likidite araçlarımızı da kullanabiliriz” dedi.

Başkan Karahan, olası diğer adımlara ilişkin ise “Koordinasyon içinde stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirasını destekleyici diğer adımlar da atılabilir” ifadelerini kullandı.