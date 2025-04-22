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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

22.04.2025 09:49
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İstanbul serbest piyasada dolar 38,2510 liradan, avro 44,1440 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada 38,2490 liradan alınan dolar, 38,2510 liradan satılıyor. 44,1420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,1440 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,1920 lira, avronun satış fiyatı ise 44,0020 lira olmuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
38,26
38,26
% 0.13
10:11
Euro
44,00
44,01
% -0.16
10:11
İngiliz Sterlini
51,23
51,25
% 0.04
10:11
Avustralya Doları
24,57
24,58
% 0.24
10:11
İsviçre Frangı
47,20
47,23
% -0.02
10:11
Rus Rublesi
0,47
0,47
% 0.51
10:10
Çin Yuanı
5,23
5,23
% -0.01
10:10
İsveç Kronu
4,00
4,02
% 0.37
10:11
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
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