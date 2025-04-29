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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 38,4490 liradan, avro 43,8190 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada 38,4470 liradan alınan dolar, 38,4490 liradan satılıyor. 43,8170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,8190 lira olarak belirlendi.

Dün günü doların satış fiyatı 38,4310 lira, avronun satış fiyatı ise 43,7110 lira olmuştu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Avustralya Doları
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İsviçre Frangı
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Rus Rublesi
0,47
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Çin Yuanı
5,29
5,29
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İsveç Kronu
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4,00
% -0.29
11:16
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
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