FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

O sözleri söyledi, işinden oldu! Mahkeme son noktayı koydu

İş yerindeki bir toplantıda amirleri hakkında kullandığı sözler, özel eğitim kurumunda çalışan personelin işinden olmasına neden oldu. Üstelik davaya taşınan olayda mahkemenin dikkatini çeken ayrıntı, kararın seyrini değiştirdi.

O sözleri söyledi, işinden oldu! Mahkeme son noktayı koydu

Özel bir eğitim kurumunda spor koordinatörü olarak görev yapan personel, yöneticileri hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle işten çıkarıldı. İş Mahkemesi, çalışanın işe iadesine karar verse de dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi farklı bir hüküm verdi. Mahkeme, iş yerindeki iletişim dili ve yöneticilere yönelik ifadeler konusunda emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Özel eğitim kurumunda çalışan M.A., yöneticilerin ve misafirlerin de bulunduğu değerlendirme toplantısında amirlerinin iş bilmez kişiler olduğunu ve görevlerini yerine getirecek yetkinliğe sahip olmadıklarını dile getirdi. Bu sözlerin ardından kurum yönetimi, personelin iş sözleşmesini feshetti.

O sözleri söyledi, işinden oldu! Mahkeme son noktayı koydu 1

İŞVEREN FESİH GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Kurum tarafından çalışana gönderilen fesih bildiriminde, işverenin şeref ve haysiyetini zedeleyen ifadeler kullanıldığı ve çalışma arkadaşlarına yönelik üslubu konusunda yapılan uyarıların dikkate alınmadığı belirtildi. Bildirimde şu ifadelere yer verildi:

‘İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulundunuz. Çalışma arkadaşlarınıza yönelik üslubunuza dair defalarca uyarılmanıza rağmen aynı tutumu sürdürdüğünüz için sizinle çalışmamız beklenemez’

İş akdinin raporlu olduğu dönemde sona erdirildiğini belirten M.A., feshin geçersiz sayılması ve görevine geri döndürülmesi talebiyle İş Mahkemesi'nde dava açtı. Kurum ise çalışanın görev yaptığı süre boyunca diğer personelle iletişim biçimi nedeniyle sık sık sorun yaşadığını ve yöneticileri tarafından bu konuda defalarca uyarıldığını savundu. İşten çıkarma kararının son değerlendirme toplantısındaki sözleri üzerine alındığını bildirdi.

O sözleri söyledi, işinden oldu! Mahkeme son noktayı koydu 2

İŞ MAHKEMESİ İŞE İADE KARARI VERDİ

Tarafların iddialarını değerlendiren İş Mahkemesi, çalışan tarafından açılan davayı kabul etti. Mahkeme, işverenin fesih işleminin geçersiz olduğuna hükmederek M.A.'nın işe iadesine karar verdi.

Ancak kurum avukatının kararı istinafa taşımasıyla dosya Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) önüne geldi. Dosyayı yeniden inceleyen mahkeme, ilk derece mahkemesinin kararını yerinde bulmadı.

O sözleri söyledi, işinden oldu! Mahkeme son noktayı koydu 3

YÖNETİCİLERE SÖYLENEN SÖZLER ELEŞTİRİ SINIRINI AŞTI

Bölge Adliye Mahkemesi, iş yerinde çalışanların yöneticileri ve mesai arkadaşlarıyla iletişim kurarken kullandıkları dile dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Davacının amirlerine yönelik ifadelerinin sıradan bir eleştiri veya kaba söz olarak değerlendirilemeyeceğini belirten mahkeme, kararında şu değerlendirmelere yer verdi:

"İdari birim amirleri ve davalı kurum yöneticilerinin iş bilmez kimseler olduğu ve görevlerinde hiçbir yetkinliklerinin bulunmadığı yönündeki ifadeler ortadadır. Bu ifadelerin çalışma ortamında, davalı kurum yöneticileri ve misafirlerin bulunduğu etkinlikte söylenmiş olduğu, davacının konuşmalarının, işyeri çalışanları, idari olarak davalı kurumu yönetenlerin bulunduğu ortamda söylenmiş olması nedeniyle, davacının sözlerinin eleştiri ve kaba söz sınırını aştığı anlaşılmıştır. İşin işleyişine yönelik eleştiri mahiyetinde de olmadığı, eleştiri hakkı sınırlarını aşan, işveren ve işçi arasında huzursuzluğa sebep olacak nitelikte ifadeler olup, her ne kadar bu ifadeler davalı işverene haklı sebeple fesih hakkı tanıyacak ağırlıkta olmasa da objektif şartlar altında davalı işverenden iş ilişkisinin sürdürülmesinin beklenemeyeceği ortadadır. Davacının davranışı sebebiyle feshin geçerli nedene dayandığı kanaatine varılmakla davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Davalının bu yöndeki istinaf sebebi yerindedir. Davalı vekilinin istinaf sebepleri yerinde olduğundan, İş Mahkemesi kararının ortadan kaldırılarak davanın reddine hükmedilmiştir."

O sözleri söyledi, işinden oldu! Mahkeme son noktayı koydu 4

İŞE İADE KARARI KALDIRILDI, DAVA REDDEDİLDİ

BAM, çalışanın sözlerinin işveren açısından haklı nedenle fesih oluşturacak ağırlıkta olmadığını ancak iş ilişkisinin devamını beklenemez hale getirdiğini değerlendirdi. Bu nedenle feshin geçerli nedene dayandığı sonucuna ulaştı.

İstinaf başvurusunu haklı bulan Bölge Adliye Mahkemesi, İş Mahkemesi'nin işe iade kararını ortadan kaldırarak davanın reddine hükmetti. Böylece çalışanın işe dönüş talebi kabul edilmedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye teknoloji ihracatında vites yükseltti! Rakamlar açıklandıTürkiye teknoloji ihracatında vites yükseltti! Rakamlar açıklandı
Akın ettiler! Kaçıp kaçıp gidiyorlar: Nöbet tutan, kamp kuran varAkın ettiler! Kaçıp kaçıp gidiyorlar: Nöbet tutan, kamp kuran var

Anahtar Kelimeler:
İşçi mahkeme işten çıkarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gösteriler Almanya'ya sıçradı

Gösteriler Almanya'ya sıçradı

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız"

Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız"

Dantel tulumuyla sokaklarda dolaştı! "Bu ne hal yazık!"

Dantel tulumuyla sokaklarda dolaştı! "Bu ne hal yazık!"

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Masadaki ilk formülü açıkladı!

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Masadaki ilk formülü açıkladı!

BES'te yeni dönem! Kapsam genişliyor

BES'te yeni dönem! Kapsam genişliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.