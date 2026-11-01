O sözleri söyledi, işinden oldu! Mahkeme son noktayı koydu

Özel bir eğitim kurumunda spor koordinatörü olarak görev yapan personel, yöneticileri hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle işten çıkarıldı. İş Mahkemesi, çalışanın işe iadesine karar verse de dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi farklı bir hüküm verdi. Mahkeme, iş yerindeki iletişim dili ve yöneticilere yönelik ifadeler konusunda emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Özel eğitim kurumunda çalışan M.A., yöneticilerin ve misafirlerin de bulunduğu değerlendirme toplantısında amirlerinin iş bilmez kişiler olduğunu ve görevlerini yerine getirecek yetkinliğe sahip olmadıklarını dile getirdi. Bu sözlerin ardından kurum yönetimi, personelin iş sözleşmesini feshetti.

İŞVEREN FESİH GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Kurum tarafından çalışana gönderilen fesih bildiriminde, işverenin şeref ve haysiyetini zedeleyen ifadeler kullanıldığı ve çalışma arkadaşlarına yönelik üslubu konusunda yapılan uyarıların dikkate alınmadığı belirtildi. Bildirimde şu ifadelere yer verildi:

‘İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulundunuz. Çalışma arkadaşlarınıza yönelik üslubunuza dair defalarca uyarılmanıza rağmen aynı tutumu sürdürdüğünüz için sizinle çalışmamız beklenemez’

İş akdinin raporlu olduğu dönemde sona erdirildiğini belirten M.A., feshin geçersiz sayılması ve görevine geri döndürülmesi talebiyle İş Mahkemesi'nde dava açtı. Kurum ise çalışanın görev yaptığı süre boyunca diğer personelle iletişim biçimi nedeniyle sık sık sorun yaşadığını ve yöneticileri tarafından bu konuda defalarca uyarıldığını savundu. İşten çıkarma kararının son değerlendirme toplantısındaki sözleri üzerine alındığını bildirdi.

İŞ MAHKEMESİ İŞE İADE KARARI VERDİ

Tarafların iddialarını değerlendiren İş Mahkemesi, çalışan tarafından açılan davayı kabul etti. Mahkeme, işverenin fesih işleminin geçersiz olduğuna hükmederek M.A.'nın işe iadesine karar verdi.

Ancak kurum avukatının kararı istinafa taşımasıyla dosya Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) önüne geldi. Dosyayı yeniden inceleyen mahkeme, ilk derece mahkemesinin kararını yerinde bulmadı.

YÖNETİCİLERE SÖYLENEN SÖZLER ELEŞTİRİ SINIRINI AŞTI

Bölge Adliye Mahkemesi, iş yerinde çalışanların yöneticileri ve mesai arkadaşlarıyla iletişim kurarken kullandıkları dile dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Davacının amirlerine yönelik ifadelerinin sıradan bir eleştiri veya kaba söz olarak değerlendirilemeyeceğini belirten mahkeme, kararında şu değerlendirmelere yer verdi:

"İdari birim amirleri ve davalı kurum yöneticilerinin iş bilmez kimseler olduğu ve görevlerinde hiçbir yetkinliklerinin bulunmadığı yönündeki ifadeler ortadadır. Bu ifadelerin çalışma ortamında, davalı kurum yöneticileri ve misafirlerin bulunduğu etkinlikte söylenmiş olduğu, davacının konuşmalarının, işyeri çalışanları, idari olarak davalı kurumu yönetenlerin bulunduğu ortamda söylenmiş olması nedeniyle, davacının sözlerinin eleştiri ve kaba söz sınırını aştığı anlaşılmıştır. İşin işleyişine yönelik eleştiri mahiyetinde de olmadığı, eleştiri hakkı sınırlarını aşan, işveren ve işçi arasında huzursuzluğa sebep olacak nitelikte ifadeler olup, her ne kadar bu ifadeler davalı işverene haklı sebeple fesih hakkı tanıyacak ağırlıkta olmasa da objektif şartlar altında davalı işverenden iş ilişkisinin sürdürülmesinin beklenemeyeceği ortadadır. Davacının davranışı sebebiyle feshin geçerli nedene dayandığı kanaatine varılmakla davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Davalının bu yöndeki istinaf sebebi yerindedir. Davalı vekilinin istinaf sebepleri yerinde olduğundan, İş Mahkemesi kararının ortadan kaldırılarak davanın reddine hükmedilmiştir."

İŞE İADE KARARI KALDIRILDI, DAVA REDDEDİLDİ

BAM, çalışanın sözlerinin işveren açısından haklı nedenle fesih oluşturacak ağırlıkta olmadığını ancak iş ilişkisinin devamını beklenemez hale getirdiğini değerlendirdi. Bu nedenle feshin geçerli nedene dayandığı sonucuna ulaştı.

İstinaf başvurusunu haklı bulan Bölge Adliye Mahkemesi, İş Mahkemesi'nin işe iade kararını ortadan kaldırarak davanın reddine hükmetti. Böylece çalışanın işe dönüş talebi kabul edilmedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır