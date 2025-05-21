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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 38,8620 liradan, avro 44,0920 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada 38,8600 liradan alınan dolar, 38,8620 liradan satılıyor. 44,0900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,0920 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,8290 lira, avronun satış fiyatı ise 43,7920 lira olmuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
38,87
38,87
% 0.07
09:09
Euro
44,04
44,08
% 0.44
09:09
İngiliz Sterlini
52,24
52,26
% 0.38
09:09
Avustralya Doları
25,05
25,06
% 0.42
09:09
İsviçre Frangı
47,22
47,24
% 0.73
09:09
Rus Rublesi
0,48
0,48
% 0.06
09:00
Çin Yuanı
5,39
5,39
% 0.26
09:08
İsveç Kronu
4,05
4,05
% 0.52
09:09
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro dolar
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