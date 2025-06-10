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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 39,2890 liradan, avro 44,8620 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada 39,2870 liradan alınan dolar, 39,2890 liradan satılıyor. 44,8600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,8620 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 39,1310 lira, avronun satış fiyatı ise 44,9010 lira olmuştu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
39,23
39,24
% -0.05
10:00
Euro
44,75
44,76
% -0.25
10:00
İngiliz Sterlini
52,93
52,95
% -0.51
10:00
Avustralya Doları
25,48
25,49
% -0.36
10:00
İsviçre Frangı
47,69
47,71
% -0.15
10:00
Rus Rublesi
0,50
0,50
% 0.16
10:00
Çin Yuanı
5,45
5,46
% -0.01
10:00
İsveç Kronu
4,08
4,08
% -0.23
10:00
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
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