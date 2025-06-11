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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 39,1930 liradan, avro 44,8120 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada 39,1910 liradan alınan dolar, 39,1930 liradan satılıyor. 44,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,8120 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,2140, avronun satış fiyatı ise 44,9150 lira olmuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
39,18
39,18
% -0.03
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Euro
44,78
44,79
% -0.07
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İngiliz Sterlini
52,85
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% -0.09
10:51
Avustralya Doları
25,52
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% -0.14
10:51
İsviçre Frangı
47,63
47,65
% 0.01
10:51
Rus Rublesi
0,50
0,50
% 0.52
10:51
Çin Yuanı
5,45
5,45
% -0.05
10:51
İsveç Kronu
4,08
4,08
% -0.12
10:51
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
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