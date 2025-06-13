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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 39,4280 liradan, avro 45,5110 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada 39,4260 liradan alınan dolar, 39,4280 liradan satılıyor. 45,5090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 45,5110 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,3310, avronun satış fiyatı ise 45,7010 lira olmuştu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
39,44
39,44
% 0.24
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Euro
45,63
45,65
% -0.18
10:36
İngiliz Sterlini
53,58
53,60
% 0.04
10:36
Avustralya Doları
25,58
25,61
% -0.43
10:36
İsviçre Frangı
48,62
48,65
% 0.17
10:36
Rus Rublesi
0,50
0,50
% 1.05
10:30
Çin Yuanı
5,49
5,49
% 0.09
10:36
İsveç Kronu
4,15
4,16
% 0.16
10:36
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