FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve euroda son durum (18 Haziran 2025 Çarşamba)

İstanbul serbest piyasada dolar 39,5290 liradan, avro 45,4770 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve euroda son durum (18 Haziran 2025 Çarşamba)

Serbest piyasada 39,5270liradan alınan dolar, 39,5290 liradan satılıyor. 45,4750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 45,4770 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,3880, avronun satış fiyatı ise 45,6170 lira olmuştu. (AA)

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
39,54
39,54
% 0.16
10:27
Euro
45,54
45,54
% 0.23
10:27
İngiliz Sterlini
53,22
53,23
% 0.33
10:27
Avustralya Doları
25,70
25,71
% 0.56
10:27
İsviçre Frangı
48,40
48,42
% 0.14
10:27
Rus Rublesi
0,50
0,50
% 0.03
10:27
Çin Yuanı
5,50
5,50
% 0.22
10:27
İsveç Kronu
4,14
4,15
% 0.32
10:27

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altında 5000 TL için tarih verdi! 'Al unut dönemi başladı' Uzman isim kripto, döviz, borsa detayını verdiGram altında 5000 TL için tarih verdi! 'Al unut dönemi başladı' Uzman isim kripto, döviz, borsa detayını verdi
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine yeni zam geliyorAraç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine yeni zam geliyor

Anahtar Kelimeler:
döviz Euro dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrailli eski futbolcudan, canlı yayında küstah sözler

İsrailli eski futbolcudan, canlı yayında küstah sözler

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin arkasından Pubg çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin arkasından Pubg çıktı!

Bakanlık duyurdu! Yeni uygulama... Tüm taşıt ilanları için zorunlu oldu

Bakanlık duyurdu! Yeni uygulama... Tüm taşıt ilanları için zorunlu oldu

ÖTV'de yeni düzenleme yolda! Uzman isim fiyatlar için konuştu

ÖTV'de yeni düzenleme yolda! Uzman isim fiyatlar için konuştu

Gümüş fiyatları 13 yıl sonra zirvede! "Yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı"

Gümüş fiyatları 13 yıl sonra zirvede! "Yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı"

Ehliyetten sağlık raporlarına kadar her şey ücretli oldu

Ehliyetten sağlık raporlarına kadar her şey ücretli oldu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.