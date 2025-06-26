FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (26 Haziran 2025 Perşembe)

İstanbul serbest piyasada dolar 39,7530 liradan, avro 46,5930 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (26 Haziran 2025 Perşembe)

Serbest piyasada 39,7510 liradan alınan dolar, 39,7530 liradan satılıyor. 46,5910 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 46,5930 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,7390, avronun satış fiyatı ise 46,1860 lira olmuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatında son durumGram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatında son durum
Brent petrol fiyatı...Brent petrol fiyatı...

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
39,78
39,78
% 0.06
11:24
Euro
46,77
46,78
% 0.81
11:24
İngiliz Sterlini
54,84
54,87
% 0.99
11:24
Avustralya Doları
26,02
26,04
% 0.53
11:24
İsviçre Frangı
49,70
49,72
% 0.62
11:24
Rus Rublesi
0,51
0,51
% -0.09
11:24
Çin Yuanı
5,55
5,55
% 0.21
11:23
İsveç Kronu
4,22
4,22
% 0.62
11:24
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da korkunç olay! Bile bile yeğenini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada

Adana'da korkunç olay! Bile bile yeğenini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada

Şikayet yağınca İstanbul Valiliği karar aldı: Ceza kesilecek!

Şikayet yağınca İstanbul Valiliği karar aldı: Ceza kesilecek!

Türkiye'nin en zenginlerinden! Ünlü holdinge polis çağrıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Türkiye'nin en zenginlerinden! Ünlü holdinge polis çağrıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Dev indirim geldi, yeni fiyatlar akaryakıt tabelasında!

Dev indirim geldi, yeni fiyatlar akaryakıt tabelasında!

Kilosu 250 TL! Avrupalı yemeden duramıyor, talep çok, yurt dışına satıyorlar

Kilosu 250 TL! Avrupalı yemeden duramıyor, talep çok, yurt dışına satıyorlar

Fiyatlar kafa karıştırdı! Büyük olan ucuzladı, küçük olan zamlandı

Fiyatlar kafa karıştırdı! Büyük olan ucuzladı, küçük olan zamlandı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.