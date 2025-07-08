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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 40,0190 liradan, avro 47,0070 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada 40,0170 liradan alınan dolar, 40,0190 liradan satılıyor. 47,0050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,0070 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,9950, avronun satış fiyatı ise 46,9820 lira olmuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,01
40,01
% 0.1
10:06
Euro
47,04
47,06
% 0.44
10:06
İngiliz Sterlini
54,59
54,61
% 0.41
10:06
Avustralya Doları
26,14
26,15
% 0.76
10:06
İsviçre Frangı
50,23
50,25
% 0.34
10:06
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 1.67
10:05
Çin Yuanı
5,58
5,58
% 0.11
10:05
İsveç Kronu
4,21
4,21
% 0.42
10:06
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro dolar
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