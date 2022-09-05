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SGK harekete geçti! Aylık 5 bin 150 lira! Başvurular e-Devlet’ten

05.09.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK kadın istihdamı için harekete geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamını engellemek amacıyla başlatılan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesiden, 4 bin kadın yararlandı. Projeden faydalanan kadınlara aylık 5 bin 150 liralık destek veriliyor. İşte proje ile ilgili tüm detaylar...

SGK harekete geçti! Aylık 5 bin 150 lira! Başvurular e-Devlet’ten

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için Avrupa Birliği (AB) destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçirildi. Women-Up projesinden 4 bin kadın girişimci faydalandı. Projeden faydalanan kadınlara aylık 5 bin 150 liralık destek veriliyor. Projeye başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu ve diğer kanunlarla kadınlara yönelik birçok pozitif ayrımcılık yapıldı. Türkiye'de kadın istihdamını artırmak için yapılan düzenlemeler ile 2002 yılında yaklaşık 1 milyon olan kadın sigortalı sayısı 2021 yılının Kasım ayında 5.1 milyona ulaştı.

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7 İLDE UYGULANIYOR

'Anneler İşe Çocuklar Kreşe' ve 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi' projelerine bir yenisi daha eklendi. 29,5 milyon euroluk bütçeye sahip Women-Up projesiyle kadınlara mali destek veriliyor.

7 ilde uygulanan proje kapsamında kadın girişimcilere ait küçük ölçekli ve genç işletmelerde kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi ve kadınlarda kayıt dışı istihdam oranının azaltılması amaçlanıyor. Kadın girişimcilerin açtığı genç işletmelerden en fazla 9 işçi çalıştıran ve ilave olarak kadın sigortalı istihdam eden işverenler projenin hedef kitlesini oluşturuyor. Bu kapsamda 4 bin kadın işveren ve bu işverenlerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağladı. Bu kişilere en fazla 20 ay sürecek şekilde her ay net asgari ücrete kadar destek veriliyor. Projeden Ankara'da 800, İstanbul'da bin, Samsun'da 400, Aydın'da 400, Denizli'de 500, Şanlıurfa'da 450 ve Kahramanmaraş'ta 450 kadın işverene kaynak aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet istihdam kadın
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