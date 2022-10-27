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  4. Son dakika… 3 hafta sonra ilki yaşamıştı: Euro için kader günü! ECB faiz kararını açıklayacak

Son dakika… 3 hafta sonra ilki yaşamıştı: Euro için kader günü! ECB faiz kararını açıklayacak

27.10.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euro ve dolar kuru fiyat grafiğindeki son dakika hareketliliği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı öncesinde euro 3 hafta aranın ardından yeniden dolardan daha değerli hale geldi. Peki, bugünkü dolar kuru kaç TL? Euro ne kadar? İşte 27 Ekim 2022 euro ve dolar döviz kurunda son durum…

Son dakika… 3 hafta sonra ilki yaşamıştı: Euro için kader günü! ECB faiz kararını açıklayacak

Son dakika… Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararını bugün TSİ 15.15’te açıklayacak. En son toplantısında 75 baz puan faiz artıran ECB'nin bu toplantıda da benzer bir oranda artışa gideceği tahmin ediliyor. Analistler, ECB'nin gelecek döneme ilişkin vereceği mesajların euro/dolar paritesinin seyrinde etkili olabileceğini belirtiyor.

3 HAFTA SONRA YENİDEN

Avrupa'da enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında artan jeopolitik risklerle 28 Eylül'de 0,9540'ın altını gören euro/dolar paritesi, o tarihten bu yana kademeli de olsa yükseliş eğiliminde hareket ediyordu. ECB’nin faiz kararını bekleyen euro/dolar paritesi bu gelişmelerle dün 3 haftanın ardından yeniden 1 kritik eşiğini aştı.

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DOLAR VE EURODA SON DURUM

Euro/dolar paritesi, faiz kararı sabahı yatay seyrederek 1,0072 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda dolar endeksi 109,5 seviyesinde bulunuyor. Yurt içinde ise dolar/TL kuru 18,60 seviyesindeki sakin hareketlerine devam ederken, euro/TL ise 18,74 liradan alıcı ile buluşuyor!


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Euro dolar

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