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SON DAKİKA: ABD borsaları çöküşle açıldı: Hisselerde satış dalgası başladı, kayıplar %5'leri buldu!

07.04.2025 16:37
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İkinci kez ABD başkanı seçilen Donald Trump, göreve çok hızlı başladı. ABD'nin ithal ürünlere %25 ilave vergi getirmesinin mucidi Trump'ın bu kararı sonrası küresel piyasalarda tarihi gelişmeler yaşanıyor. Son dakika bilgisine göre ABD borsası çöküşle açıldı. Hisselerde satış dalgası başladı.

SON DAKİKA: ABD borsaları çöküşle açıldı: Hisselerde satış dalgası başladı, kayıplar %5'leri buldu!

Son dakika haberi: Küresel piyasalarda tarihi gelişmeler yaşanıyor! ABD borsası çöküşle açıldı. %25'lik ilave vergi kararının ardından kayıplar %5'i buldu. Trump'ın bu konuyla ilgili asla geri adım atmayacağı ifade ediliyor. Eleştirilere yanıt veren Trump, "Beni ABD halkı bu yüzden seçti" derken hedefte Çin'in dünya genelindeki ekonomik büyümesini engellemek var.

HER YER KIRMIZI OLDU

Nasdaq 100, güne yüzde 3,78 değer kaybıyla 16.743,54 puandan başladı! ABD borsası açılışta 2,1 trilyon dolardan fazla para kaybetti.

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Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
304.5
8.409.974.349,75
% -0.08
16:47
AKBNK
51
5.502.106.596,03
% -2.39
16:47
YKBNK
23.82
5.087.243.146,34
% -0.83
16:47
KCHOL
157.1
4.998.739.894,40
% -2.18
16:47
BIMAS
451.25
4.337.068.536,50
% 3.14
16:47
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi borsa abd
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