SON DAKİKA: ABD borsaları çöküşle açıldı: Hisselerde satış dalgası başladı, kayıplar %5'leri buldu!

Son dakika haberi: Küresel piyasalarda tarihi gelişmeler yaşanıyor! ABD borsası çöküşle açıldı. %25'lik ilave vergi kararının ardından kayıplar %5'i buldu. Trump'ın bu konuyla ilgili asla geri adım atmayacağı ifade ediliyor. Eleştirilere yanıt veren Trump, "Beni ABD halkı bu yüzden seçti" derken hedefte Çin'in dünya genelindeki ekonomik büyümesini engellemek var.

HER YER KIRMIZI OLDU

Nasdaq 100, güne yüzde 3,78 değer kaybıyla 16.743,54 puandan başladı! ABD borsası açılışta 2,1 trilyon dolardan fazla para kaybetti.