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Son dakika: ABD'de enflasyon rakamları belli oldu! İşte altın ve dolar fiyatlarının ilk tepkisi...

10.06.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın ve dolar fiyatı üzerinde etkili olan ve piyasaların merakla beklediği ABD'nin Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. 17,19'dan güne başlayan dolar kuru piyasa açılışı sonrasında 17 TL'nin altına çekildi. Gün içinde dolar/TL kuru 17,43'e kadar yükselirken, gram altın fiyatları da aşağı yönlü hareketlerini sürdürdü. Rakamların açıklanmasıyla vatandaşlar dolar/TL kuru ve altın fiyatları yeniden hareketlendi.

Son dakika: ABD'de enflasyon rakamları belli oldu! İşte altın ve dolar fiyatlarının ilk tepkisi...

Son dakika: Dün akşam Türkiye ekonomisi için çok kritik bir dizi kararlar duyurulmuştu. Dün dolar/TL kuru dün 20 Aralık sonrası yeni rekoru olan 17,43 seviyelerini test ederken, art arda gelen açıklamaların ardından 17 seviyesinin altına geriledi. ABD’de Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 8.3’ten yüzde 8.6’ya yükseldi. Kur şu sıralar 17,04 liradan işlem görüyor.

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ONS ALTIN

Gram altın fiyatı ise ABD enflasyon verisi öncesi 1000 lira bandında seyrediyordu. Altının gram fiyatı veri sonrası 997 liraya kadar düşüp tekarar bin lira seviyesine çıktı.

ABD enflasyon kararı sonrası ons altın 1830dolar seviyesine kadar düştü. Ardından yükselişe geçti. Ons altın şu sıralar ise 1843 dolar seviyesinden değerleniyor.

Son dakika: ABD enflasyon verisi açıklandı! Son 40 yılın zirvesi...Son dakika: ABD enflasyon verisi açıklandı! Son 40 yılın zirvesi...

ABD ENFLASYONU 40 YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de mayıs ayında TÜFE yüzde 0,7'lik beklentiye karşın yüzde 1 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 8,6'ya yükseldi ve yeniden 40 yılın zirvesine çıktı.

Mayıs ayı enflasyon verisinin yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Ülkede enflasyon martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8,3'e gerilemişti.

VERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Beklentilerin üzerinde gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendireceği, bunun da hisse senedi piyasalarında satış baskısının sürmesine neden olabileceği öngörülüyordu.

YELLEN ENFLASYONA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, en çok odaklandığı konunun enflasyon olduğunu belirterek, "Daha yüksek enerji ve gıda fiyatları riskleri görüyorum. Ekonomik büyümenin de yavaşlamasını bekliyorum ancak resesyon yaşayacağımızı düşünmüyorum" diye konuşmuştu.

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