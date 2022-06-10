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Son dakika: ABD enflasyon verisi açıklandı! Son 40 yılın zirvesi...

10.06.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de mayıs ayında TÜFE yüzde 1 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 8,6'ya yükseldi.

Son dakika: ABD enflasyon verisi açıklandı! Son 40 yılın zirvesi...

Son dakika: ABD’de Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon Nisandaki yüzde 8.3 seviyesinden yüzde 8.6’ya yükseldi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini enflasyonun yüzde 8.3 olması yönündeydi. En büyük artış gıda, akaryakıt ve barınma maliyetlerinde gerçekleşti.

TÜFE aylık bazda yüzde 1 ile yüzde 0.7’lik tahminleri aştı. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0.6 ile 0.5’lik beklentiyi aşarken yıllık bazda artış yüzde 6.2’den 6’ya geriledi. Beklenti yüzde 5.9’du.

Enerji fiyatları aylık bazda yüzde 3.9 arttı, yıllık artış da yüzde 34.6’ya ulaştı.

Tahminlerin üzerinde gerçekleşen manşet ve çekirdek enflasyon verileri Fed’in faiz artışlarında daha agresif olacağı beklentisini de güçlendirdi.

Mart ayında faiz artış döngüsüne başlayan Fed gelecek 2 toplantıda 50’şer baz puanlık faiz artışı yapabileceği sinyali vermişti. Jeopolitik faktörler ve yüksek akaryakıt fiyatlarının gelecek aylarda enflasyonda daha fazla yükselişi tetikleyebileceği belirtiliyor.

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ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİN AKSİNE ARTTI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de mayısta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6 ile piyasa beklentilerin aksine yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,9 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, nisanda aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,2 artmıştı.

Analistler, enflasyona ilişkin son verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayına kadar 50 baz puanlık faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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