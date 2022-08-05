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Son dakika: ABD'de kritik veri belli oldu! İşte altın ve dolar fiyatlarının ilk tepkisi...

05.08.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın ve dolar fiyatı üzerinde etkili olan ve piyasaların merakla beklediği tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Temmuz ayında tarım dışı istihdam 528 bin arttı. Kritik veri açıklandıktan sonra dolar/TL kuru ve altın fiyatları yeniden hareketlendi.

Son dakika: ABD'de kritik veri belli oldu! İşte altın ve dolar fiyatlarının ilk tepkisi...

Son dakika haberi: Dolar ve altın fiyatı için kritik veri açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam, Temmuz ayında 528 bin ile beklentilerin iki katından fazla geldi. ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın, yüzde 1'in üzerinde düşüşle 1770 dolara geriledi. Gram altın da 1032 liradan 1023 liraya düştü.

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ALTIN FİYATLARI

Ons altın, verinin açıklanmasıyla birlikte yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. 1790 dolardan işlem göre ons altın, 1770 dolar civarına kadar geriledi.

Gram altın, 1032 liradan 1023 liraya kadar inerken; Dolar/TL, 17.98'e kadar yükseldi ancak kalıcı olamadı.

Öte yandan Dolar endeksi, 0,747 artarak 106,470 seviyesine çıktı. ABD 10 yıllıkları ise yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı! Beklentilerin iki katını aştıABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı! Beklentilerin iki katını aştı


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