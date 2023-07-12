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Son dakika: ABD enflasyonu 2 yılın en düşük seviyesine indi! Gram altın fiyatı rekor kırdı: 2023 sonu için yeni altın tahmini...

12.07.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Altın ve döviz piyasasının merakla beklediği ABD Haziran ayı enflasyon verisi belli oldu. Buna göre ülkede TÜFE yıllık bazda yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti. Dolar/TL kuru ve altın fiyatları yurt içinde rekor seviyelerden işlem görmeye devam ederken yeni bir tahmin geldi. Gram altın fiyatı üzerinde etkili olan ons altın fiyatı tahmininde bulunan uzmanlar yıl sonunda 2100 dolarlık seviyelerin beklendiğini dile getirdi.

Son dakika: ABD enflasyonu 2 yılın en düşük seviyesine indi! Gram altın fiyatı rekor kırdı: 2023 sonu için yeni altın tahmini...

Son dakika: Günün beklenen verisi ABD'nin tüketici fiyatları açıklandı. Buna göre ABD Haziran ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi.

Piyasanın beklentisi aylık bazda yüzde 0,3 ile bir önceki aya göre daha yüksek bir artış olacağı, ancak yıllık bazda oranın yüzde 3,1'e ineceği yönünde oluşmuştu. ABD'de enflasyon Mayıs ayında piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti ve yüzde 4,0 ile Mart 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye inmişti.

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ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI ALTIN FİYATLARI NE OLDU?

Dolar/TL kuru veri sonrasında 26,15 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro/TL kuru da 28,95 seviyesinden satışa sunuluyor.

DOLAR (39)

Bir süredir kırmızı bölgede yatay bir seyir halinde olan altın fiyatları ise hafta başından bu yana üç gündür üst üste seansı kazançla tamamladı. ABD enflasyon verisi öncesinde 1946 dolar seviyelerine kadar yükselen altının ons fiyatı veri sonrasında 1955 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTIN (22)

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Sabah saatlerinde dolar kurundaki ve ons altındaki yükseliş ile rekor kırarak 1630 lira seviyesini aşan gram altın fiyatı aynı dakikalarda 1639 liradan alıcı ile buluşuyor.

GRAM ALTIN (13)

YIL SONUNDA YENİ REKOR SEVİYE GÖRÜLEBİLİR

MKS PAMP finans şirketinde değerli metal stratejisti olarak görev yapan Nicky Shiels yayınlamış olduğu son raporunda yatırımcıların kısa vadede nispeten kısıtlayıcı bir Fed ve daha güçlü ABD ekonomik verileri arasında etkileşime dayanarak altın varlığında yatırımcıların kısa vadede çevik hareket etmeleri gerektiğini belirtirken orta-uzun vadede yatırımcıların altın varlığında kesinlikle uzun pozisyon tutmaları gerektiğini belirtti.

Shiels yapmış olduğu değerlendirmelerde yazın geri kalan döneminde Fed’in faizleri artırmaya devam edebileceği ihtimali yüksek olduğundan altın varlığının kısa vadede zorluk yaşayabileceğine dair yatırımcıları uyardı. Ama bununla birlikte Shiels yılın sonunda ons altının yeni bir rekor zirve görebileceğine dair iyimser görüşünü de yineledi.

ONS ALTIN (32)

FED ENFLASYON İLE MÜCADELEYİ KAYBEDERSE ALTIN SIÇRAMA YAPABİLİR

ABD’de uygulanan para politikası gecikmeli etkileri göstermeye başlayacağından ve etkiler ekonomiyi ısırmaya başlayacağından yılın geri kalan döneminde inişli çıkışlı bir seyir bekleniyor. Bu dalgalı seyirde MKS PAMP ons altın fiyatının 2100 dolar seviyesine sıçrama yapabileceğini öngörüyor. Uygulanan para politikasına rağmen Fed’in enflasyon ile mücadeleyi kaybetmesi veya ekonominin önemli bir kısmını kırması halinde durumun dramatik bir şekilde değişiklik gösterebileceğinin altı çiziliyor.

ONS ALTIN (14)

Uzmanlar, “Fed’in uyguladığı agresif para politikasının bir sonucu olarak ABD ekonomisinde resesyon görülme tehdidi hala geçerli. Şimdilik bu korku azalmış gibi bu sebeple yatrımcıları diğer varlık sınıflarında momentum yaratmaya çalışıyor. ABD’de mali istikrarsızlık risklerinin azaldığını görüyoruz. Riski sevmeyen yatırımcıların zaman içerisinde kademeli olarak değerli metaller gibi güvenli liman varlıklarına yeniden katılmaya devam edeceklerini değerlendiriyoruz” yorumunda bulunuyor.

ALTIN

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon altın fiyatları

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