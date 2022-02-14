Son dakika: Gram ve ons altın fiyatında 3’lü yükseliş! ‘Önümüzdeki haftadan itibaren…’

Son dakika: ABD’de yükselen enflasyon sebebiyle parasal sıkılaşmanın hızlanacağı beklentileri geçen hafta güçlenmeye devam etti. Bunun üzerine Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin savaşa dönüşme ihtimalinin artması da risk iştahında belirgin bir bozulmaya yol açtı. Öte yandan TÜFE’de görülen yıllık artışın ivme kazanması ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Mart ayı toplantısında 50 baz puan faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri artırırken önümüzdeki dönemde Fed’den daha agresif adımlar görülebileceği ifade edildi.

ONS ALTIN

Artan jeopolitik riskler sonrası yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı ise haftayı yüzde 2,92 artışla 1.861 dolardan tamamlarken, geçtiğimiz hafta 1862,2 doları görerek Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Değerli metal, pazartesi günü sabah saatlerinde 1853 dolar civarında bulunuyor.

GRAM ALTIN

Gram altın geçen hafta çoğunlukla 800 TL’nin sınırında işlem görürken cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 810 TL’ye kadar yükseldi. Dolar kurundaki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip eden gram altın, yeni haftaya 805 TL seviyesinde başladı.

ALTIN TAHMİNİ HEYECANLANDIRDI

Küresel piyasalardaki gelişmeleri yorumlayan Stratejist Hamza Yardımcıoğlu, Fed’in zirve yapan enflasyon nedeniyle faiz artırmak zorunda kalacağını ancak bunun yeterli olmayacağını vurguladı. Stratejist, pandemi sırasında ABD’nin akıllara durgunluk veren bir parasal genişleme yaptığını ve şu anda dünyada 9 trilyona yakın dolar olduğunu hatırlatarak, dünyanın hiperenflasyonla karşılaşacağını belirtti.

Yükselen enflasyonun hiperanflasyonun habercisi olduğunu düşünen Yardımcıoğlu, sadece ABD’de değil küresel çapta da enflasyonun yükseldiğini ve hisse senetleriyle birlikte diğer yatırım araçlarının değerlerini yitirdiğini söyledi. Stratejiste göre mevcut durum bu şekilde olduğu için yatırımcılar değer kaybından korunmak amacıyla altın alımına yöneliyor. Yardımcıoğlu, teknik anlamda altının üçgeni kırdığını ve adım adım yükselmeye başladığını kaydediyor ve önümüzdeki haftadan itibaren altın fiyatlarının daha fazla yükseleceğini tahmin ediyor.



