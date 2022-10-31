SON DAKİKA | ALTIN TAHMİNİ için iki analist tek görüşte birleşti! Fed faiz kararı ve Ekim enflasyonu bekleniyor: ‘Altın 2023’te…’

Altın fiyatları için canlı ve güncel alış satış rakamları için son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yükselişe geçerek 1000 liranın üzerine yükselen gram altın fiyatı ons altındaki düşüşü takip ederek yeniden geri çekildi. Altında düşüş sürerken yatırımcılar, “Bugün altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki ons altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 31 Ekim 2022 altın fiyatları canlı takip ekranı…

FED FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Altın ve dolar için en kritik haftalardan biri geldi. Önce ABD Merkez Bankası Fed 2 Kasım’da tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını duyuracak. Yurt içinde ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Kasım’da Ekim ayı enflasyonunu duyuracak.

Artan enflasyon ve resesyon endişesi ile ABD Merkez Bankası Fed’in Çarşamba günü gerçekleştireceği iki günlük politika toplantısının sonunda faizleri art arda dördüncü kez 75 baz puan yükseltmesi bekleniyor. Ancak Fed’in faiz artırımından daha çok Başkan Jerome Powell'ın mesajlara ön plana çıkacak. Yatırımcılar son dönemde daha zayıf gelen ekonomi verilerinin ardından gelecekteki faiz artırım temposunun yavaşlayabileceğine dair vereceği ipuçlarına bakacak. Powell’ın açıklamaları ile gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltması bekleniyor.

EKİM AYI ENFLASYONU NE OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayında yıllık enflasyonu yüzde 83,45 olarak açıklanmıştı. Ekim ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Kasım 2022'de saat 10.00'da açıklanacak. Reuters enflasyon verileri öncesi beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı. Ekim için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 83,8 ile yüzde 87,4 arasında yer alıyor. Ankette aylık enflasyonun ise yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler yüzde 2,6 ila yüzde 4,6 bandında yer alıyor.

DOLAR ENDEKSİ YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Fed öncesi piyasalara bakıldığında ise Aralık toplantısında ve gelecek yılın ilk iki toplantısında da 50 baz puanlık daha ufak bir artış yapılacağı beklentisi fiyatlanıyor. Bu kapsamda dolar ABD faizlerindeki artış beklentilerinden faydalanarak son dönemde elde ettiği getirileri korudu. Dolar endeksi geçen hafta perşembe gününden bu yana yükseliş gösterirken bugün 110,71’den seviyelerinde bulunuyor. Yurt içinde ise dolar/TL cuma günü yüzde 0,1 azalışla 18,5770'ten kapanmasının ardından, haftanın ilk işlem gününde 18,60 seviyelerinde bulunuyor.

ALTIN KAYIPLARINI TELAFİ ETME ÇABASINDA

Altın fiyatları Pazartesi günü yatay seyretti ancak ABD Hazine getirilerinin, Fed’in bu hafta faizleri en az 75 baz puan artıracağı beklentileriyle yüzde 4'ün üzerine çıkmasıyla Cuma günü yaşadığı ciddi kayıplarından kurtulmanın çabası içine girdi. Ons altın haftanın ilk gününe 1645 lira seviyelerinden başladı. Geçtiğimiz hafta 1000 liranın üzerine yükselerek yatırımcısını sevindiren gram altın fiyatı ise ayın son gününde 982 liradan satışa sunuluyor.

Fed'in bir dizi ciddi faiz artırımının, altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırmasıyla sarı metal fiyatları, bu yıl iki yılın zirvesinden sert bir düşüş yaşadı. ABD merkez bankası yüksek enflasyonla mücadele etmek için politikasını sıkılaştırmaya devam ettikçe bu eğilimin de sürmesi bekleniyor.

“ALTIN YÜKSELECEK”

SMC Global Securities Emtia Araştırması Başkan Yardımcısı Vandana Bharti, Fed’in 75 bps’lik bir artış yapması beklentisinin doları yukarı taşıdığına dikkat çekerek, muhtemelen altının bir miktar düzeltme göreceğini kaydediyor. Analist konuya ilişkin ek olarak, “Ancak, zaman geçtikçe durgunluk korkusu güçleniyor. Bu da muhtemelen altına çok ihtiyaç duyduğu desteği verecek. Ayrıca, olumsuz tarafı sınırlayacak” yorumunda bulunuyor.

City Index analisti Matt Simpson ise altın fiyatlarına ilişkin, “Altını 2023’te daha iyi bir yıl bekliyor. Ekonomiler yüksek faiz ortamında bocalarken tavuklar yuvaya dönebilir. Yani, altının güvenli liman talebinin desteğiyle toparlanması mümkün” ifadelerini kullandı.



