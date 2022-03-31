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Son dakika: Altın ve dolar fiyatı için İslam Memiş’ten ‘yaz’ uyarısı: Moralleri daha fazla bozacak!

31.03.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın ve dolar fiyatlarında görünüm negatife döndü. Küresel piyasalarda, savaşının fiyatlamalar üzerindeki etkisi devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok kritik bir değerlendirme geldi. İslam Memiş gram altın ve dolar yatırımı yapmak isyenlere yaz ayları için uyarıda bulundu ve, “Daha fazla moralleri bozacak dönemler olabilir” diye konuştu. İşte canlı altın fiyatları, anlık, güncel rakamlar ve son dakika gelişmelerinin detayları…

Son dakika: Altın ve dolar fiyatı için İslam Memiş’ten ‘yaz’ uyarısı: Moralleri daha fazla bozacak!

Son dakika: Altın fiyatları Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde kaydedilen ilerleme karşısında, güvenli liman olan çekiciliğinin kaybetmesiyle geriledi. Kıymetli metal, 1950 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başaramayınca bu hafta dik bir düşüş yaşadı. 1900 doların biraz altında duyarlı bir alım, altın fiyatlarını 1920 dolar seviyelerine doğru itti. Ay içinde artan jeopolitik risklerle gram altın fiyatı 968 TL’ye çıkarak 2022’nin en yüksek seviyesini gören gram altın fiyatı ise ayın son gününde 905 liradan işlem görüyor.

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Dolar/TL kuru ise 31 Mart Perşembe günü kapanışa yatay bir şekilde 14,65 seviyelerinden değerleniyor. Euro/TL de 16,35 liradan alıcı ile buluşuyor.

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"KISA VADELİ RAHATLAMA GEÇİCİ"

Piyasalara ilişkin TGRT’ye değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Yeni bir dünya sistemi var. Kontrollü bir biçimde bu gerginlik devam edecek. Vatandaşlarımızın bunu kabullenmesi gerekiyor. Bir ateşkes kararı verileceğini sanmıyorum. Şunu unutmamak lazım ciddi bir resesyon linki var. Borcu olan vatandaşların bu kısa vadeli geri çekilmeleri bir fırsat olarak görmeli ve neye ihtiyacı varsa almalı. Jeopolitik riskleri geride bıraksa bile enflasyon var. Enflasyon riski devam edecek. Kısa vadeli bir rahatlamanın geçici olduğunu unutmamak gerekiyor” dedi.

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ALTIN VE DOLAR İÇİN ALIM FIRSATI VEREN SEVİYELER

Altın alım için fırsat olabilecek seviyeleri de belirten İslam Memiş, “Bir aylık süreçte 900 lira seviyesinin üzerinde gram altın alımı yapmayın dedim. Korku ve panik yok, daha alt seviyelerde alma imkanınız olabilir demiştik. Bu fiyatlamalar normal. Manipülasyon piyasası var. Sert bir şekilde düşürecekler ya da çıkaracaklar. 900 lira altını alım fırsatı olarak görüyorum. 850 ile 900 arası gram altın için” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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"Dolar kurundaki geri çekilmeler de 14.80 altı kademeli alım için fırsat” diyen İslam Memiş, “Bunlar değerlendirilmeli. Yaz aylarında dolar, altın, gümüşte yeni zirveler görmemiz mümkün. Enflasyon var, dünya ekonomileri daralıyor. Yaz ayları daha fazla moralleri bozacak dönemler olabilir” ifadelerini kullandı.


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