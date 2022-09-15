SON DAKİKA | Altın ve dolar için geri sayım başladı! 5 gün sonra belli olacak: ‘Oyunun sonu önemli, büyük ralli…’

Son dakika: ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi altın ve dolar piyasasını alt üst etti. ABD’de enflasyonun son ayda beklenen düşüşü gösterememesi nedeniyle, ABD Merkez Bankası Fed’in önden yüklemeli faiz artışlarına devam edeceği beklentisi arttı.

Bu ayki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken 100 puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 20’ye yaklaştı. Fed'in enflasyonu dizginlemek için para politikasını daha hızlı bir şekilde sıkılaştırmaya devam edeceğine dair güçlü beklentilerin, 20-21 Eylül'deki FOMC toplantısına kadar ABD Doları’nı desteklemesi bekleniyor.

FAİZ BEKLENTİLERİNDEKİ ARTIŞ DOLARA DESTEK VERDİ

Artan faiz beklentileriyle dolar bu hafta güçlendi. Dolar endeksi veri sonrası 1 üzerinde kazançla 110 seviyesine çıktı. Dolardaki yükselişle euro/dolar yeniden 1’in altına inerken gelişen ülke paralarında da satış hızlandı. Son haftalarda 18,20 üzerinde oldukça dar bantta işlem gören dolar/TL ABD enflasyonunun ardından 18,27’yi görerek yıl içi zirvesini güncelledi. Kur bu sabah ise 18,26 seviyesinden değerleniyor. Euro/TL ise 18,18 TL seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 990 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

ABD'de enflasyonun Ağustos ayında beklentilerin üzerine çıktığının açıklanması sonrası Fed'den faiz artırımı beklentilerinin yükselmesi altın fiyatını vurdu. Veri sonrası son 2 ayın en büyük düşüşünü yaşayan ons altın bugün 1695 seviyesine kadar geri çekildi.

Gram altın fiyatları da ons altındaki düşüşü takip etti. Geçtiğimiz hafta 1000 liranın altına inerek yatırımcısını telaşlandıran altının gram fiyatı hafta başında yeniden psikolojik seviye olan 1000 liranın üzerine çıkmıştı. ABD enflasyon rakamları öncesinde 1016 liranın üzerini gören gram altın veri sonrası yeniden geri çekildi. Altının gram fiyatı bu sabah 990 liranın da altını gördü.

“ALTIN İÇİN ÖNEMLİ OLAN OYUNUN SONU”

Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, borsanın altın için önemli bir ölçüt olduğunu söylüyor. Çünkü altına karşı üstün performans eğiliminin tersine dönmesinin muhtemel olduğunu kaydediyor.

Ayrıca uzman isim, “Fed’in 40 yıldaki en agresif sıkılaşması ve doların güçlenmesi, altın için güçlü ters rüzgarlar. Ancak parlak metal için tipik olarak önemli olan oyunun sonu. Bir noktada merkez bankası faiz artırımlarını durduracak. Sonuçta, dünya resesyona giriyor” diyor.

BÜYÜK RALLİ BAŞLANGICI

İzlenecek en önemli göstergeler GSYİH verileri, Çin’in mülkiyet sorunları ve Ukrayna’daki savaş. Analiste göre, altın için bir dibin, küresel GSYİH’de bir dip ile çakışması mümkün. McGlone, bunun bir sonraki büyük ralliyi başlatabileceğini de sözlerine ekliyor. Bu kapsamda analist, “Tarihteki çoğu merkez bankasının enflasyonla mücadele etmek için oranları yükseltmesi, küresel GSYH’nin düşmeye devam etmesini beklemek için iyi bir neden. GSYH’nin negatife dönmesi ve 2008’de 700 dolar civarında dibe vurmasıyla altın 2020 ilk yarıda 1.700 dolar direncini kırdı. 2022’de paralellikler görüyoruz” şeklinde değerlendirmede bulunuyor.



