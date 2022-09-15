FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. SON DAKİKA | Altın ve dolar için geri sayım başladı! 5 gün sonra belli olacak: ‘Oyunun sonu önemli, büyük ralli…’

SON DAKİKA | Altın ve dolar için geri sayım başladı! 5 gün sonra belli olacak: ‘Oyunun sonu önemli, büyük ralli…’

15.09.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın ve dolar fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası oldukça hareketli bir grafik çizdi. Ülkede beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamları altın fiyatlarını dibe çekti, ABD Doları ise yenide zirveye yükseldi. Şimdi ise gözler 20-21 Eylül’deki Fed toplantısında çevrildi. Analistler bu tarihe kadar dolardaki güçlü duruşun devam edeceğini belirtiyor. Ayrıca altın fiyatları için önemli olanın oyunun sonu olduğunu ifade eden analistler, büyük ralli başlangıcının gelebileceğini söyledi.

SON DAKİKA | Altın ve dolar için geri sayım başladı! 5 gün sonra belli olacak: ‘Oyunun sonu önemli, büyük ralli…’

Son dakika: ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi altın ve dolar piyasasını alt üst etti. ABD’de enflasyonun son ayda beklenen düşüşü gösterememesi nedeniyle, ABD Merkez Bankası Fed’in önden yüklemeli faiz artışlarına devam edeceği beklentisi arttı.

Bu ayki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken 100 puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 20’ye yaklaştı. Fed'in enflasyonu dizginlemek için para politikasını daha hızlı bir şekilde sıkılaştırmaya devam edeceğine dair güçlü beklentilerin, 20-21 Eylül'deki FOMC toplantısına kadar ABD Doları’nı desteklemesi bekleniyor.

FAİZ BEKLENTİLERİNDEKİ ARTIŞ DOLARA DESTEK VERDİ

Artan faiz beklentileriyle dolar bu hafta güçlendi. Dolar endeksi veri sonrası 1 üzerinde kazançla 110 seviyesine çıktı. Dolardaki yükselişle euro/dolar yeniden 1’in altına inerken gelişen ülke paralarında da satış hızlandı. Son haftalarda 18,20 üzerinde oldukça dar bantta işlem gören dolar/TL ABD enflasyonunun ardından 18,27’yi görerek yıl içi zirvesini güncelledi. Kur bu sabah ise 18,26 seviyesinden değerleniyor. Euro/TL ise 18,18 TL seviyesinde bulunuyor.

iStock-1366430351

GRAM ALTIN 990 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

ABD'de enflasyonun Ağustos ayında beklentilerin üzerine çıktığının açıklanması sonrası Fed'den faiz artırımı beklentilerinin yükselmesi altın fiyatını vurdu. Veri sonrası son 2 ayın en büyük düşüşünü yaşayan ons altın bugün 1695 seviyesine kadar geri çekildi.

iStock-486762820

Gram altın fiyatları da ons altındaki düşüşü takip etti. Geçtiğimiz hafta 1000 liranın altına inerek yatırımcısını telaşlandıran altının gram fiyatı hafta başında yeniden psikolojik seviye olan 1000 liranın üzerine çıkmıştı. ABD enflasyon rakamları öncesinde 1016 liranın üzerini gören gram altın veri sonrası yeniden geri çekildi. Altının gram fiyatı bu sabah 990 liranın da altını gördü.

iStock-961851002

“ALTIN İÇİN ÖNEMLİ OLAN OYUNUN SONU”

Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, borsanın altın için önemli bir ölçüt olduğunu söylüyor. Çünkü altına karşı üstün performans eğiliminin tersine dönmesinin muhtemel olduğunu kaydediyor.

Ayrıca uzman isim, “Fed’in 40 yıldaki en agresif sıkılaşması ve doların güçlenmesi, altın için güçlü ters rüzgarlar. Ancak parlak metal için tipik olarak önemli olan oyunun sonu. Bir noktada merkez bankası faiz artırımlarını durduracak. Sonuçta, dünya resesyona giriyor” diyor.

iStock-167767860

BÜYÜK RALLİ BAŞLANGICI

İzlenecek en önemli göstergeler GSYİH verileri, Çin’in mülkiyet sorunları ve Ukrayna’daki savaş. Analiste göre, altın için bir dibin, küresel GSYİH’de bir dip ile çakışması mümkün. McGlone, bunun bir sonraki büyük ralliyi başlatabileceğini de sözlerine ekliyor. Bu kapsamda analist, “Tarihteki çoğu merkez bankasının enflasyonla mücadele etmek için oranları yükseltmesi, küresel GSYH’nin düşmeye devam etmesini beklemek için iyi bir neden. GSYH’nin negatife dönmesi ve 2008’de 700 dolar civarında dibe vurmasıyla altın 2020 ilk yarıda 1.700 dolar direncini kırdı. 2022’de paralellikler görüyoruz” şeklinde değerlendirmede bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli olduTOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu
Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı!Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Fed Altın dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Rusya Devlet Başkanı Putin'e suikast girişimi iddiası: Aracına bombalı saldırı düzenlendi

Rusya Devlet Başkanı Putin'e suikast girişimi iddiası: Aracına bombalı saldırı düzenlendi

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

Ziraat Bankası duyurdu: Düşük faizli kredi süresi 1 yıl daha uzatıldı

Ziraat Bankası duyurdu: Düşük faizli kredi süresi 1 yıl daha uzatıldı

Ve bugün resmen başladı! İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem: Bakanlık göz açtırmayacak! 3 koldan denetim

Ve bugün resmen başladı! İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem: Bakanlık göz açtırmayacak! 3 koldan denetim

1 Ekim’de başlayacaktı: Tarih değişti

1 Ekim’de başlayacaktı: Tarih değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Ne yaptın Melisa? Sokak ortasında kadının saçlarını yoldu

Ne yaptın Melisa? Sokak ortasında kadının saçlarını yoldu

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.