SON DAKİKA | Altın ve dolar için kritik viraj! Piyasalarda tedirgin eden bekleyiş: Önce Fed sonra TCMB faiz kararını açıklayacak…

Son dakika: Altın ve dolar fiyatları yeni haftada hareketli bir başlangıç yaptı. Enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri, küresel çapta risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor. Bu kapsamda, bu hafta kararlarını açıklayacak olan ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantıları öncesinde piyasalarda oynaklığın sürmesi bekleniyor. İsveç, İsviçre, Norveç, Tayvan, Mısır, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya gibi ülkelerin de faiz kararlarını açıklayacağı yeni haftada, yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısında olacak.

FED’İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Geçen hafta ABD'nin beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından, Fed'in federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlanmaya başlamıştı. Faizlerde en az 75 baz puanlık artışa ise kesin gözüyle bakılıyor. Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 80 ve yüzde 20 düzeyinde bulunuyor. Bankanın daha önce 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi daha olası görülen gelecek ayki toplantısı için ise 50 baz puana yüzde 31,1 ve 75 baz puana yüzde 56,6 ihtimal veriliyor.

TCMB’NİN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Bir diğer gelişme ise yurt içinde TCMB’nin alacağı faiz kararı olacak. TCMB, bu yıl Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Ancak banka, geçtiğimiz ay haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit bırakılacağı beklentisine karşın 100 baz puanlık indirim kararı almış ve yüzde 13 seviyesine çekmişti. Ekonomistlerin bu ayki karara ilişkin beklentisi faizlerin sabit bırakılması yönünde oldu. Merkez Bankası faiz kararı, 22 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Dolar endeksi geçen hafta yüzde 0,6 artışla 109,6'dan kapanmasının ardından bugün 109,9'a yükselirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,45'te dengelendi. Dolar/TL paritesi geçen hafta yüzde 0,1'lik artışla 18,2555'ten tamamlamasının ardından, bugün 18,2740'tan işlem görüyor. Euro/TL ise 18,25 seviyelerinde. Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerini besleyen gelişmelerin mevcudiyetini koruduğunu belirterek, böyle bir ortamda yatırımcı fiyatlamalarında merkez bankalarının aksiyonlarının belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

GRAM ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Fed'in yarın başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek FOMC toplantısında yine agresif bir faiz artırımına gideceği beklentisi altın fiyatını aşağı çekiyor. Fed'in faiz en az 75 baz puan artıracağı ve Başkan Powell'ın daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olduğu mesajını tekrarlaması beklenen FOMC toplantısı öncesinde uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1.666 dolar/ons seviyelerine geriledi.

Analistler, FOMC toplantısından 100 baz puanlık bir artırım çıkacağı beklentisinin yeniden güçlenmesi durumunda altın fiyatının 1653 dolar/ons desteğini yeniden test edeceğini ve 1600-1650 dolar/ons aralığına doğru geri çekilmenin başlayacağını öngörüyorlar. Bugün için atkında direnç noktası 1681 dolar/ons, oranın aşılması halinde 1700 dolar/ons seviyesi hedeflenebilir.

Geçtiğimiz hafta ons altındaki düşüşü takip eden gram altın fiyatı 972 liraya kadar geri çekilmişti. Haftanın ilk işlem gününe 983 liradan başlayan altının gram fiyatı yönünü aşağı çevirerek 978 liradan işlem görüyor.

PETROL FİYATLARI ARTIDA

Petrol fiyatları, küresel ekonominin resesyona gireceği ve talebin zayıflayacağı beklentisinin yarattığı baskıya rağmen dolardaki değer kaybı ve Avrupa Birliği'nin Aralık'ta devreye girecek Rus petrolü ambargosunun yarattığı arz endişeleriyle yükseldi. Brent ham petrolü vadeli kontratları yüzde 0,7 artışla 91,95 dolara yükselirken Cuma günü seansı yüzde 0,5 artıda kapatmıştı. ABD hafif ham petrolü vadeli kontratları yüzde 0,5 yükselerek 85,50 dolara çıktı. En yakın ABD hafif ham petrol kontratlarının vadesi yarın dolacak.



