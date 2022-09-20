FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. SON DAKİKA | Altın ve dolar için yön belli oluyor: Yarın ve Perşembe çok kritik

SON DAKİKA | Altın ve dolar için yön belli oluyor: Yarın ve Perşembe çok kritik

20.09.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları ve dolar/TL kuru Fed ve TCMB’nin faiz kararının öncesinde hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Ons altın öncülüğünde gram altın fiyatları geçtiğimiz günlerde tepetaklak oldu. Dolar/TL ise tüm zamanların zirvesi olan 18,36’ya bir adım daha yaklaştı ve 18,34’ü gördü. Tüm dünyada milyonlarca yatırımcı “Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi” sorusuna yanıt ararken, Fed'in yüksek enflasyon karşısındaki tutumu ve TCMB’nin faiz kararı piyasalardaki yönü belirleyecek

SON DAKİKA | Altın ve dolar için yön belli oluyor: Yarın ve Perşembe çok kritik

Son dakika: ABD Merkez Bankası Fed ve TCMB faiz kararı öncesinde altın fiyatları ve dolar/TL kurunda hareketlilik devam ediyor. Dolar/TL kuru 20 Aralık’ta gördüğü tüm zamanların zirvesi olan 18,36’ya dün bir adım daha yaklaştı. Kur dün 18,34’ü görerek yıl içi zirvesini güncelledi. Analistler kurda bu hafta Merkez Bankalarının faiz kararına bağlı olarak oynaklığın daha da fazla olmasını bekliyor. Kur 20 Eylül Salı sabahında 18,30 seviyelerinden değerleniyor.

2

MERKEZ BANKALARININ KARAR HAFTASI

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed toplantısında üyelerin faizi 75 baz puan artırması beklenirken piyasalar 100 baz puan olasılığını da yok saymıyor. Fed’in bu yıl politika faizini yüzde 4,5 seviyesine çıkarması beklendiği için tahvil faizlerinde de son yılların en yüksek seviyeleri görülüyor Yurt içi tarafta ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararında beklenti faizlerin sabit bırakılması yönünde olurken 50 baz puanlık indirim olasılığı da dikkate alınıyor.

YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 36 YÜKSELDİ

iStock-1353861942

Doların küresel piyasalarda güçlenmesi ve TL’nin de hem dolar baskısı hem de enflasyona karşın düşük faiz politikasının etkisiyle değer kaybetmesi kurda zirve seviyelerin görülmesine neden olurken, yıla 13,30 yakında başlayan kur yüzde 36 oranında yükseldi.

ALTINDA FED BASKISI

3

2022 yılına 1.830 dolar seviyesinde giriş yapan altın fiyatları Fed’in faiz artırım hamleleri ile baskılanmaya devam ediyor. Bankanın bu ay da agresif bir faiz artırımına gideceği beklentisi altın fiyatlarını 13 ayın dibine çekti. Dün 1666 dolar seviyesine kadar gerileyen altının ons fiyatı bu sabah 1680 dolardan değerleniyor.

Dolar/TL desteğini yitiren gram altın, 970 lira seviyesine kadar gerilemesinin ardından ons altındaki sınırlı toparlanma ile bir miktar yükseldi. Altının gram fiyatı bu sabah 983 liradan satışa sunuluyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
37 yıldır böylesi olmamıştı! Resmen eridi37 yıldır böylesi olmamıştı! Resmen eridi
Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...
Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyorAkaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor
Anahtar Kelimeler:
Altın dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Önce lojmandan silah sesi geldi! Kapıyı kırınca... Kadın polis memuru evinde ölü bulundu

Önce lojmandan silah sesi geldi! Kapıyı kırınca... Kadın polis memuru evinde ölü bulundu

Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi! Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? Ameliyat olacağı tarih açıklandı

Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi! Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? Ameliyat olacağı tarih açıklandı

Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...

Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...

Motorine indirim geldi

Motorine indirim geldi

Ucuz evden sonra sıra onlarda! Canlı yayın...

Ucuz evden sonra sıra onlarda! Canlı yayın...

TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?

TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.