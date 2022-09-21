SON DAKİKA | Altın ve dolar yatırımcıları dört gözle bu akşamı bekliyor: Dünya bu gelişmeye kilitlendi: Fed faiz kararını duyuracak

Son dakika: Para piyasaları ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yıl sonu itibariyle yüzde 4,25-4,5 düzeylerine yükseltmesini fiyatlıyor. Bunun anlamı Fed’in eylül, kasım ve aralık toplantılarında toplam 200 bps faiz artırımı yapacak olması. Birçok ekonomist ‘yumuşak iniş’ ihtimalinin giderek azaldığına işaret ederken, doların Fed’den gelecek mesajlarıyla daha da güçlenmesini bekliyor. ABD Merkez Bankası Fed dün ve bugünkü toplantılarının ardından Eylül ayı faiz kararını TSİ 21.00'de duyuracak.

100 BAZ PUAN SESLERİ

Doların 6 para birimi karşısındaki performansını izleyen dolar endeksi TSİ 17.14 itibariyle 110,263 düzeyine kadar yükseldi ve 20 yılın zirvesinden uzaklaşmıyor. Fed’den beklentilerin üzerinde 100 bps bir artırım gelmesi durumunda endeksin 20 yılın zirvesi olan 110,786 düzeyini de aşabileceği belirtiliyor. Rabobank, ING, Goldman Sachs ve birçok kuruluşun resmi öngörüsü 75 bps’lik bir artırım ancak para piyasalarında 100 bps’lik bir artırıma da yüzde 20 şans veriliyor.

PARA VE MERKEZ BANKALARI BAĞLANTISI ÇÖKÜYOR

Dünya’dan Hilal Sarı’nın haberinde, Ukrayna savaşının özellikle Euro Bölgesi ve İngiltere’de enerji krizini derinleştirmesi ise euro/dolar paritesi ve Avrupa para birimleri için sorun olmaya devam ediyor. İsveç Merkez Bankası sürpriz 100 bps faiz artırımıyla bile kronu euro karşısında güçlendiremedi.

ING para birimi analisti Francesco Pesole, “Şaşırtıcı değil, Avrupa paraları ve merkez bankası politikaları arasındaki bağlantı inceliyor, piyasa giderek enerji ve büyüme görünümüne odaklanıyor” değerlendirmesini yaptı.

Euro/dolar paritesi de ekonomik temellerdeki bozulma nedeniyle 1’in üzerine çıkmakta zorlanıyor.

“FED FAİZİ YÜZDE 5’E KADAR YÜKSELTECEK”

Ayrıca Rabobank’ın da aralarında olduğu bazı finans kuruluşları, mevcut tedarik şoklarının yumuşaması halinde bile ücret-fiyat sarmalının enflasyonu besleyeceği görüşünde. Bu da bankaya göre Fed’in faiz oranlarını 2023’ün ilk çeyreği itibariyle yüzde 5’e kadar yükseltmesiyle sonuçlandıracak. Banka Fed’in 2024’ten önce herhangi bir faiz indirimi yapmasının ise olasılık dahilinde olmadığı görüşünde.

SAXO BANK'TAN ALTIN ANALİZİ

Öte yandan Bloomberg HT yayınına katılan Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen ise altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini açıkladı. Hansen “Dolar bu yıl yüzde 10’dan fazla güçlendi. Tahvil faizlerinde çok hızlı bir ralli oldu. Bu da altın için karşı bir rüzgâr oluşturuyor. Piyasalar, merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına alabilme yeteneğini sorgulamaya başlayabilir. Bu da altını hareket ettirebilir" yorumunu yaptı.

TCMB FAİZ KARARINI YARIN DUYURACAK

Yurt içi tarafta ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararında beklenti faizlerin sabit bırakılması yönünde olurken 50 baz puanlık indirim olasılığı da dikkate alınıyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Fed faiz kararı öncesinde dolar endeksi 110,01 seviyesinde bulunurken, yurt içinde dolar/TL kuru tüm zamanların rekoruna yakın seyrederek 18,31 liradan yeni güne başladı. Euro/TL ise 18,26 liradan işlem görüyor. Ons altın fiyatları 1670 dolardan değerlenirken, altının gram fiyatı ise 978 lira seviyelerinde hareket ediyor.



