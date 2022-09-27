SON DAKİKA | Dev kurumdan dolar yorumu: ‘Savunulamaz bir durum’ diyerek açıkladılar

Son dakika: Dolar Endeksi'nin dün 20 yılın zirvelerini görmesinin ardından değerlendirme yapan Morgan Stanley stratejistleri, kurlardaki vahşi dalgalanmaların küresel ekonomi ve şirket karları üzerinde baskı yaptığını vurguladılar. Stratejistler yayınladıkları araştırma notunda, "Karlarda ve ekonomide büyüme rotasını enflasyon veya ABD Merkez Bankası Fed'den çok hisse senetlerinin görecekleri dipler ve getirilerin çıkacakları zirveler belirleyecek" dedi.

Morgan Stanley ayrıca, ABD dolarındaki rallinin S&P 500'ü yeni bir ayı piyasasına, 2023 yılı ilk çeyreğine kadar 3000-3400 aralığına iteceğini de öngördü.

18,50’NİN ÜZERİNE YÜKSELDİ

Fed faiz kararı sonrası dolar endeksi 114,41 seviyesinin üzerine yükselerek rekor kırarken, yurt içinde TCMB’nin faiz kararı sonrası yükselişine hız veren dolar/TL kuru tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçen haftayı 18,41’den tamamlayan kur, dün açılışta Asya seansında 18,47’yi görerek yeni tarihi seviyeyi test etti. Kur bu sabah ise kapalı piyasada 18,53’e kadar yükseldi. Euro/TL 17,78 liradan değerleniyor.

Dolardaki yükselişin yanı sıra hem euro hem de sterlinde tarihi kayıplar yaşanması, para piyasalarındaki oynaklığı artırıyor. Güçlü dolar, zayıflayan TL fiyatlaması ile rekor tazeleyen dolar kuru bu yıl yüzde 37 primlendi.

‘FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM’ MESAJI

Eylül 2021’de faiz indirimine başlayan TCMB, bu yılın ilk 7 ayında ara vermişti. Ancak Ağustos ve Eylül’de tekrar 100’er baz puanlık indirime gidildi. Yüzde 80 enflasyon karşısında faiz yüzde 12’ye indirildi.

Hafta sonu İstanbul Ticaret Odasının hazırladığı programda konuşan Cumhurb’aşkanı Erdoğan, düşük faiz politikasına devam edeceklerini belirtti ve faiz, enflasyon, kur dengesi teorilerinin hiçbir soruna çözüm sağlamadığını bizzat bu işin sahiplerinin de artık bunu fark ettiğini söyledi.



