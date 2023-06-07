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SON DAKİKA... Dolar 23 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram ve çeyrek altın fiyatları da yükselişe geçti, dolar ne kadar kaç TL?

07.06.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika dolar haberleri... Gece yarısından itibaren dolar yükselişe geçti! 22 TL'yi aşarak rekor kıran dolar, saat 10:15 sularında 23 TL seviyesini de gördü. Piyasalardaki yükseliş devam ediyor, aynı şekilde altın fiyatları da rekor kırdı. Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Dolar ne kadar? Hem altın hem de dolar fiyatlarıyla ilgili son durumu haberimizde bulabilirsiniz...

SON DAKİKA... Dolar 23 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı! Gram ve çeyrek altın fiyatları da yükselişe geçti, dolar ne kadar kaç TL?

SON DAKİKA! Dolar ne kadar oldu? Piyasalar oldukça hareketli bir hafta geçiriyor. Seçimlerin ikinci turunun sonuçlanmasının ardından euro, altın ve dolar fiyatlarının nasıl olacağı merak ediliyordu. Ekonomistlerden İslam Memiş, gram altın konusundaki yeni tahminini açıklarken altının gram fiyatı 1461 TL'yi aştı.

SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARI VE DOLAR NE KADAR OLDU? YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Ekonominin yeni patronu Mehmet Şimşek'in sorumluluğu üstlenmesinden sonra piyasalardaki değişiklik dikkatle izleniyor. En çok da dolar ve altının durumu yakından takip ediliyor!

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ÇEYREK ALTIN FİYATI 2.340 TL'Yİ AŞTI

Dolar 23 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı! Dolar şu sıralar 23.11 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altının fiyatı ise 2.340 TL'ye kadar yükseldi.

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BORSA 2023 KAYIPLARINI GERİ ALDI

Borsa İstanbul’da yükseliş trendi sürüyor. Yeni kabinenin açıklanmasının ardından borsada oluşan pozitif hava Çarşamba günü de devam etti. BİST 100 güne yüzde 2,36 primle 5.515 puandan başladı. Endeks devam eden yükseliş trendiyle yüzde 3,5’i aşan artışla 5.603 seviyelerini gördü. Böylelikle BİST 100 2023 yılı boyunca yaşadığı tüm kayıpları geri alarak artıya geçmiş oldu.

BİST 100, ekonomi yönetiminde değişiklik yapılarak Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanacağı söylentileri üzerine geçtiğimiz hafta yüzde 12 yükselmişti.

İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, “Emtialar ons tarafında artık gerilemez” diyenler yanılabilir. Tekrar ediyorum Haziran’dayız! 1.350-1400 lira aralığı geçerliliğini koruyor. Kısa vade için 1.350 liranın altına sarkabilir ve bedava derim. Yıl içerisinde 1.450-1.550 lira aralığındaki trend değişmedi. Yıllık öngörüm gerçekleşti. Bu yıl için öngörüm 1.450 devamında 1.550 liraydı. 13 Mayıs’ta bin 516 lira seviyesi serbest piyasalarda görüldü” diye yorumda bulundu.

ALTIN

DOLAR


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