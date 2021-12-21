Son dakika: Dolar düşmeye devam ediyor mu? 21 Aralık güncel Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Merkez Bankası, döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle piyasaya doğrudan müdahale ettiğini açıklamıştı. Merkez Bankası'nın 5. müdahalesinden sora kısa süreli geri çekilme yapan dolar, TL karşısında yükselişini sürdürmüştü. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ile dolar, euro ve sterline karşı TL, yüzde 20'ye varan değer kazandı.

DOLAR NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 18,40 TL'ye kadar yükselen dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından 12,62 TL'ye kadar gerilemişti. 21 Aralık öğle saatleri itibarıyla dolar, yüzde 3,99'luk düşüş ile 12,90 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz gün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20,79 TL'ye kadar çıkan euro, açıklamaların ardından 14,25 TL'ye kadar düşmüştü. 21 Aralık öğle saatleri itibarıyla euro, yüzde 3,54'lük düşüş ile 14,62 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin geçtiğimiz gün 24,33 TL'ye kadar ulaşarak rekor tazelemişti. Sterlin yüzde 3'lük düşüş ile 17,0978 TL oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi: "Kurdaki dalgalanmayı durdurarak yeni araçları devreye alıyoruz. Vatandaşımızın bankadaki TL varlığı, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinin ardından dolar, euro ve sterlinde gerileme görüldü.

