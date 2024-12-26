FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. SON DAKİKA| Dolar, Euro, Altın... Merkez Bankası'nın kararından sonra piyasalarda son durum!

SON DAKİKA| Dolar, Euro, Altın... Merkez Bankası'nın kararından sonra piyasalarda son durum!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
26.12.2024 14:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Haberi... Merkez Bankası aylar sonra bir ilke imza atarak Aralık ayında faiz kararını 250 baz puan indirerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye çekti. Merkez'in bu kararını piyasalar tahmin ediyorken yatırımcılar kurda ve altında nasıl hareketliliklerin yaşandığını merak ediyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA| Dolar, Euro, Altın... Merkez Bankası'nın kararından sonra piyasalarda son durum!

Son dakika haberi... Mart ayından beri faizi yüzde 50'de sabit tutan Merkez Bankası aylar sonra bir ilke imza attı. Kasım ayındaki kurul kararında indirim sinyalleri veren Merkez 250 baz puanlık indirim yaparak faizi yüzde 47,50'ye düşürdü.

PİYASALARDA SON DURUM!

Piyasaların beklentisini karşılayan Merkez Bankası'nın kararından sonra yatırımcılar dolar, Euro ve altındaki yaşanan hareketliliği takip etmeye başladı. Peki, dolar, Euro ve altında son durum ne? İşte detaylar...

Altın-2

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altın uluslararası piyasalarda 2 bin 627 dolardan işlem görerek çok az da olsa bir yükseliş kaydetti. Merkez Bankası'nın kararı öncesi 3 bin 47 lira seviyesinde seyreden gram altın ise Kapalıçarşıda 3 bin 50 liraya yükseldi.

dolar-5

Merkez'in kararı öncesi dolar 35,23 liradan fiyatlanıyorken karardan sonra 35,26'dan fiyatlanmaya başladı. Euro'yu takip eden yatırımcı ise 36.78'den devam ediyor.

Faiz kararı sonrası BİST 100 Endeksi şu sıralar 10.020,56 puanda bulunuyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
35,20
35,21
% -0.05
15:22
Euro
36,65
36,74
% 0.05
15:22
İngiliz Sterlini
44,14
44,22
% -0.02
15:22
Avustralya Doları
21,91
21,93
% -0.35
15:22
İsviçre Frangı
39,07
39,11
% -0.05
15:22
Rus Rublesi
0,35
0,35
% -0.51
15:22
Çin Yuanı
4,82
4,82
% -0.06
15:22
İsveç Kronu
3,18
3,18
% 0.01
15:22
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.972,92
2.973,28
% 0.34
15:07
Ons Altın / TL
92.391,30
92.431,54
% 0.35
15:22
Ons Altın / USD
2.624,81
2.625,24
% 0.32
15:22
Çeyrek Altın
4.756,67
4.861,32
% 0.34
15:07
Yarım Altın
9.483,61
9.722,63
% 0.34
15:07
Ziynet Altın
19.026,69
19.385,80
% 0.34
15:07
Cumhuriyet Altını
19.957,00
20.259,00
% 0.31
14:08
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
65.55
7.724.609.215,20
% 0.77
14:58
ISCTR
13.68
6.476.430.783,23
% -0.15
14:58
THYAO
289.75
5.282.268.635,50
% 0.52
14:58
YKBNK
30.88
4.741.981.792,54
% 0.26
14:58
GARAN
132.9
3.113.394.911,60
% -0.3
14:58
Anahtar Kelimeler:
TCMB faiz kararı borsada bugün dolar ne kadar gram altın kaç lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İş dünyasından asgari ücret yorumu! Yeni taleplerini açıkladı

İş dünyasından asgari ücret yorumu! Yeni taleplerini açıkladı

Valiliğe şikayet yağdı! Kadın antrenörleri, sporcuları ve memurları taciz eden müdür için harekete geçildi

Valiliğe şikayet yağdı! Kadın antrenörleri, sporcuları ve memurları taciz eden müdür için harekete geçildi

Şakir Paşa Ailesi platosunda yangın çıktı! Köşk küle döndü! Set ertelendi...

Şakir Paşa Ailesi platosunda yangın çıktı! Köşk küle döndü! Set ertelendi...

Yılın son kararında TCMB'den ilk faiz indirimi geldi

Yılın son kararında TCMB'den ilk faiz indirimi geldi

Emekli ve memur zammı için çarpıcı çıkış! ENAG Başkanı oran verdi

Emekli ve memur zammı için çarpıcı çıkış! ENAG Başkanı oran verdi

Kamuda maaş düzenlemesi 1 Ocak'ta başlıyor

Kamuda maaş düzenlemesi 1 Ocak'ta başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yılın Son Fırsatları yarın sona eriyor! Fiyatlar yükselmeden alın

Yılın Son Fırsatları yarın sona eriyor! Fiyatlar yükselmeden alın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.