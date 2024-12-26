SON DAKİKA| Dolar, Euro, Altın... Merkez Bankası'nın kararından sonra piyasalarda son durum!

Son dakika haberi... Mart ayından beri faizi yüzde 50'de sabit tutan Merkez Bankası aylar sonra bir ilke imza attı. Kasım ayındaki kurul kararında indirim sinyalleri veren Merkez 250 baz puanlık indirim yaparak faizi yüzde 47,50'ye düşürdü.

PİYASALARDA SON DURUM!

Piyasaların beklentisini karşılayan Merkez Bankası'nın kararından sonra yatırımcılar dolar, Euro ve altındaki yaşanan hareketliliği takip etmeye başladı. Peki, dolar, Euro ve altında son durum ne? İşte detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altın uluslararası piyasalarda 2 bin 627 dolardan işlem görerek çok az da olsa bir yükseliş kaydetti. Merkez Bankası'nın kararı öncesi 3 bin 47 lira seviyesinde seyreden gram altın ise Kapalıçarşıda 3 bin 50 liraya yükseldi.

Merkez'in kararı öncesi dolar 35,23 liradan fiyatlanıyorken karardan sonra 35,26'dan fiyatlanmaya başladı. Euro'yu takip eden yatırımcı ise 36.78'den devam ediyor.

Faiz kararı sonrası BİST 100 Endeksi şu sıralar 10.020,56 puanda bulunuyor.