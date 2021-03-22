Son dakika: Dolar, Euro ve Sterlin kuru | Dolar, Euro, Sterlin ne kadar oldu?

Yatırımcıların son yapılan değişikliklerden sonra gözü döviz piyasalarındaki hareketliliğe çevrildi. Yurtdışı piyasalarının açılması ile beraber Dolar, Euro ve Sterlin kurlarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Yatırımcılar ise Dolar, Euro ve Sterlin’de meydana gelen bu değişikliği yakından takip ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi. Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı. Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı. DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR? Doların şu an alış fiyatı 8,28 TL, satış fiyatı ise 8,29 TL seviyelerinde. Euro ise 9,84 TL seviyelerinde alıcı bulurken, satışta 9,85'ten işlem görüyor. Sterlin ise 11,45 TL alış fiyatı ve 11,52 TL satış fiyatına sahip. TCMB'DE AĞBAL'IN YERİNE KAVCIOĞLU ATANDI! Cumartesi gününün ilk saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal görevden alınırken TCMB'de başkanlığa Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk açıklamasında enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefine vurgu yaptı. Kavcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun’la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir. Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır. Kavcıoğlu bankacılarla görüştü

Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nda bulunan bankaların genel müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.