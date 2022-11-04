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  4. SON DAKİKA | Dolar fiyat ekranında kafa karıştıran görüntü! Anlık rakamı görenler şaşırdı: Bir anda…

SON DAKİKA | Dolar fiyat ekranında kafa karıştıran görüntü! Anlık rakamı görenler şaşırdı: Bir anda…

04.11.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Dolar/TL kuru Fed ve TCMB faiz kararları ile yurt içinde Ekim ayı enflasyonunun zirve yapmasına rağmen 18,60 seviyelerinde yatay seyretmeye devam ediyor. Ancak dolar/TL kuru haftanın son işlem gününde kafa karıştıran ataklar gerçekleştiriyor. Dolar/TL önceki dakikalarda 18,71 seviyesine yükselmesinin ardından yeniden 18,60’taki yatay seyrine geri çekildi.

SON DAKİKA | Dolar fiyat ekranında kafa karıştıran görüntü! Anlık rakamı görenler şaşırdı: Bir anda…

Son dakika... Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporuna çevrildi. Para piyasalarında etkili olacak veri merakla beklenirken, Fed sonrası yükselişe geçen dolar endeksine rağmen dolar/TL kuru yurt içindeki gelişmelere de tepkisiz kalmaya devam ediyor. Bir süredir 18,60-18,62 bandında hareket eden dolar/TL kuru ani bir atakla 18,71’e kadar yükseldi. Kısa süreli bu atak sonrası kur normal seyrine geri döndü.

Altın fiyatlarında son 50 yılın en kötüsü! Altın fiyatlarında son 50 yılın en kötüsü!

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KUR, İÇ VE DIŞ GELİŞMELERE TEPKİSİZ KALDI

Bu hafta açıklanan Fed faiz kararı piyasalarda oynaklığa neden oldu. Önce düşüş yaşayan dolar, Başkan Powell’ın açıklamalarıyla yükselişe geçti. Döviz çiftlerinde de iki yönlü fiyat dalgası olurken euro/dolarda oynaklık fazlaydı. Ancak dolar/TL’de 18,60 fiyatlaması devam etti.

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Dün açıklanan yurt içi tüketici enflasyonu yüzde 85,5’e üretici enflasyonu ise yüzde 157’ye çıktı. Fiyat artışlarının devam etmesi ve enflasyonda son yılların zirvesinin görülmesine de tepki vermeyen kurda, haftanın son işlem gününde anlık bir yükseliş yaşandı. Fakat işlem aralıkları düşük kalmaya devam ediyor.


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Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
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dolar

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