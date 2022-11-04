SON DAKİKA | Dolar fiyat ekranında kafa karıştıran görüntü! Anlık rakamı görenler şaşırdı: Bir anda…

Son dakika... Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporuna çevrildi. Para piyasalarında etkili olacak veri merakla beklenirken, Fed sonrası yükselişe geçen dolar endeksine rağmen dolar/TL kuru yurt içindeki gelişmelere de tepkisiz kalmaya devam ediyor. Bir süredir 18,60-18,62 bandında hareket eden dolar/TL kuru ani bir atakla 18,71’e kadar yükseldi. Kısa süreli bu atak sonrası kur normal seyrine geri döndü.

KUR, İÇ VE DIŞ GELİŞMELERE TEPKİSİZ KALDI

Bu hafta açıklanan Fed faiz kararı piyasalarda oynaklığa neden oldu. Önce düşüş yaşayan dolar, Başkan Powell’ın açıklamalarıyla yükselişe geçti. Döviz çiftlerinde de iki yönlü fiyat dalgası olurken euro/dolarda oynaklık fazlaydı. Ancak dolar/TL’de 18,60 fiyatlaması devam etti.

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Dün açıklanan yurt içi tüketici enflasyonu yüzde 85,5’e üretici enflasyonu ise yüzde 157’ye çıktı. Fiyat artışlarının devam etmesi ve enflasyonda son yılların zirvesinin görülmesine de tepki vermeyen kurda, haftanın son işlem gününde anlık bir yükseliş yaşandı. Fakat işlem aralıkları düşük kalmaya devam ediyor.



