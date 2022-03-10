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Son dakika: Dolar fiyatları hareketlendi! Dolar/TL 14,80'in üzerine çıktı

10.03.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dolar fiyatları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna'yu işgale başladığı ilk günlerde test edilen seviyeleri de aşarak bu 14,80 seviyesini gördü. Euro/TL de benzer grafiklerle 16,45'in üzerinde değerleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Dolar fiyatları hareketlendi! Dolar/TL 14,80'in üzerine çıktı

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin küresel piyasalarda yarattığı dalgalanmanın etkisiyle dolar yönünü yukarı çevirdi. Kur gün ortasından sonra 14,80 seviyesinin de üzerini gördü. Sabah saatlerinde 14,60'larda değerlenen kur Türkiye'de ve Avrupa'da piyasaların uyanmasıyla kademeli olarak yükselişe çıktı. Kur gün ortasından sonra 14,80'i aştı. Euro/TL de benzer grafiklerle 16,45'in üzerinde değerleniyor. Her iki kur için de yüzde 1'i aşan artışlar söz konusu.

Dolar/TL ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle geçen hafta 14,62'ye ulaşan yükselişinin ardından kamu desteğiyle 14'ün altına geriledikten sonra yeniden yükselişe geçti. Geçen yıl yüzde 44 değer kay a istikrarlı bir seyir izliyordu.

BORSA İSTANBUL, KAZANIMLARINI GERİ ALDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de güne yüzde 0,58 artışla 2.054 puandan başladı. Açılışın hemen ardından BİST 100 endeksi kazanımlarını yüzde 1'in üzerine taşıdı. Gün ortasına doğru satışlar artarken endeks, kazanımlarını geri aldı ve 2.050 puanın altna indi.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri bu hafta yüzde 26.82'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra dün son işlemde yüzde 25.73 seviyesindeydi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu hafta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten sonra dün günü 648/663 baz puandan tamamladı.

kulce

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN

Altının ons fiyatı ise önceki gün, 2.070 dolarla Ağustos 2020'den beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından dün, Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin etkili olabileceği umutları ile yüzde 2,9 değer kaybederek 1.991,2 dolara geriledi.

Ons altın bugün de yüzde 0,6 azalışla başlamasına rağmen öğle saatlerinden sonra 2.007 dolar seviyesini gördü.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 957 liradan işlem görüyor.

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