Son dakika: Dolar fiyatları yükselişte! Döviz kuru 16,57’yi gördü!

Döviz kurundaki hareketlilik devam ediyor. Dolar/TL, yeni haftanın ilk gününün sabah saatlerinde yüzde 1'e yakın artışla 16,56 civarında işlem görürken euro/TL ise yüzde 1,1 yükselişle 17,78'den değerleniyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 16,5660 liradan, avro 17,7730 liradan haftaya başladı.
Haftanın ilk günü yurt içinde Hazine ihalesi, reel kur endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporu izlenecek. Kabine toplantısı da gündemin öncelikli maddeleri arasında yer alıyor.
Yurt dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor.
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