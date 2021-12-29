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  4. SON DAKİKA | Dolar kuru 12 liranın üzerinde... İşte dolar ve Euro'da son durum...

SON DAKİKA | Dolar kuru 12 liranın üzerinde... İşte dolar ve Euro'da son durum...

29.12.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre dolar kurundaki dalgalanma devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli konusundaki açıklamalarından önce 18,40 rekorunu kıran dolar haftaya 11 lira civarında başlayan dolar/TL, hafta başından bu yana yüzde 10'dan fazla yükseliş kaydetti. Dolar kuru gün içinde 12,60 lirayı gördü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA | Dolar kuru 12 liranın üzerinde... İşte dolar ve Euro'da son durum...

Son dakika dolar haberi: Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat başta olmak üzere TL'ye teşvik için alınan önlemlerin etkisiyle geçen hafta dolar 18,36 liradan 10,25 liraya kadar gerilemişti.

Dolar/TL ,geçen hafta kabine toplantısı öncesinde 18 seviyesini aşarak rekor kırdıktan sonra TL’yi özendirici önlemlerin açıklanmasıyla gerileyerek 12,25 seviyesine kadar düştü.

29 Aralık saat 17.00 itibarıyla dolar 12,61 seviyesinden işlem gördü.

DOLARDA SON DURUM

Kur bu sabah ise güne 11,80 civarında başladı ve saat 17:00 itibarıyla 12.62 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL de 14,31 seviyesini test etti.

CANLI DÖVİZ KURU TAKİBİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında TL mevduata geçenlerin getirisinin döviz altında kalması durumunda aradaki farkın karşılanacağını belirterek “İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek ve bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.” açıklamasını yapmıştı.

ALTIN HESABINI TL MEVDUATA ÇEVİRENE DESTEK

TCMB bugün itibarıyla kur garantili TL mevduat mekanizmasına altın hesaplarını da dahil etti. TCMB dün dövizden TL'ye dönüşe ilişkin zorunlu karşılık aracılığıyla uyguladığı teşvikleri genişletmişti. Ancak TCMB dün 2020 sonunda sıfırlanan döviz komisyon oranlarını dövizden TL'ye dönüşün belli bir oranın altında kalanlar için belirgin artırmıştı.

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TÜRK LİRASINA ÇEVRİLECEK

Tebliğ, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde, mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, 28 Aralık'ta mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek. Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden TCMB tarafından satın alınacak ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak.

HER GÜN FİYAT AÇIKLANACAK

Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.

VADE 3, 6 VE 12 AY ŞEKLİNDE OLACAK

Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacak. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (yüzde 14) altında olamayacak.

Katılma hesabına sağlanacak getirinin TCMB'nin katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.

BANKA TARAFINDAN ÖDENECEK

Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.

Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.

Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde TCMB tarafından fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.

TCBM REZERVLERİ DÜŞÜŞTE

Piyasalar TL'de yaşanan süreçte TCMB rezervlerinden belirgin bir döviz satışı olduğunu öncü verilerden hesaplarken, kur atağını 20 Aralık'ta bitirdiklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise kamu bankalarının dolar satışında devreye girmediğini söylüyor.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu bankacılar büyük bölümü geçen haftanın ilk iki gününde olmak üzere TCMB'nin swap hariç net uluslararası rezervinin geçen hafta yaklaşık 7-8 milyar dolar, doğrudan müdahalelerin de başladığı ay başından itibaren ise yaklaşık 17-18 milyar dolar düştüğünü hesapladı.

TCMB ay başından beri toplam beş doğrudan müdahalede bulunmuş ve rezerv düşüşleri geçen haftaya kadar açıklanan tutarlarla uyumlu seyretmişti. Ancak bu uyum müdahale açıklaması yapılmadığı geçen hafta itibarıyla ortadan kalktı.

TCMB verilerine göre bankanın net rezerleri önceki hafta 21 milyar dolardan 12 milyar dolara geriledi. Reuters'ın hesaplarına başvurduğu üç bankacı TCMB net rezervlerinin 12 milyar dolardan 10 milyar doların altına düşeceğini tahmin ettiler. Veri yarın saat 143:0'da açıklanacak.

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Amerikan Doları
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