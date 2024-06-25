SON DAKİKA! Dolar kuru ne kadar oldu? 33 TL seviyesi ilk kez görüldü (25 Haziran 2024 dolar kuru)

Son dakika haberi: Dolarda öğle saatlerinde hareketlilik yaşandı. Güne yükselişle başlayan dolar/TL tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Yatırımcılar dolar kurunun ne kadar olduğunu araştırırken 33 TL seviyesi görüldü. 25 Hazinan 2024 dolar kuru ne kadar oldu? İşte güncel durum...

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerine hareketli başlayan dövizde yükseliş hızlandı. Dolar/TL kurundaki yükselişi anlık olarak takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar "Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

Dolar/TL güne yükseliş ile başlayarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Dolar kurunda 33 TL seviyesi görüldü. Dolar saat 12.19'da 32,9985 TL seviyesinde hareket ediyor.







