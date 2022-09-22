Son dakika: DOLAR VE ALTIN için kritik bekleyiş! Fed bitti sırada Merkez Bankası faiz kararı var

Son dakika: Altın ve para piyasalara ABD Merkez Bankası Fed fırtınasını atlattı. Fed Başkanı Jerome Powell, üçüncü kez yapılan 75 baz puanlık faiz artışının ardından yaptığı konuşmasında faiz artırımlarına devam mesajı verirken, “Faizleri indirmeden önce enflasyonun yüzde 2'ye gerilediğinden emin olmalıyız. Enflasyonun yüzde 2'ye doğru gittiğinden emin olduğumuzda faiz artırımı hızını yavaşlatacağız” dedi. Şimdi ise yurt içinde piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için meraklı bekleyişini sürdürüyor.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

TCMB, bu yıl Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Ancak banka, geçtiğimiz ay haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit bırakılacağı beklentisine karşın 100 baz puanlık indirim kararı almış ve yüzde 13 seviyesine çekmişti. Ekonomistlerin bu ayki karara ilişkin beklentisi faizlerin sabit bırakılması yönünde oldu. Ancak 50 baz puanlık indirim olasılığı da dikkate alınıyor. Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 10.00’da açıklanacak.

DOLAR ENDEKSİNDE YENİ ZİRVE

Dolar endeksi, dünkü Fed faiz kararı öncesinde 110,87 seviyesine çıkarak 20 yılın zirvesini görmüştü. Endeks 7 Eylül’de 110,76 ile en yüksek seviyeyi görmesinin ardından ECB faiz kararıyla 107,70’e gerilemişti. Fakat ABD’de enflasyonun yüksek kalması nedeniyle Fed’in agresif faiz sürecine devam edeceğini açık bir şekilde belirtmesiyle endeks tüm zamanların rekorunu tazeledi. Dolar endeksi dün akşam Fed kararı sonrası Powell’ın açıklamalarıyla 111,53’e yükseldi.

“MERKEZ’İN KARARI DOLARDAKİ OYNAKLIĞI ARTTIRABİLİR”

Dolar kuru dün 18,35’e çıkarak 20 Aralık’ta görülen tarihi zirveye yaklaştı. Bugün ise TCMB faiz kararı ile oynaklığın artması bekleniyor. Kur Merkez’in faiz kararını açıklayacağı sabaha 18,33 seviyelerinden başladı. Euro/TL ise 18,03 TL’den değerleniyor.

Doların küresel piyasalarda güçlenmesi ve TL’nin de hem dolar baskısı hem de enflasyona karşın düşük faiz politikasının etkisiyle değer kaybetmesi kurda zirve seviyelerin görülmesine neden olurken, yıla 13,30 yakında başlayan kur yüzde 40’a yakın yükseliş kaydetti.

ONS ALTIN İKİ YILIN DİBİNİ GÖRDÜ

Altın fiyatları ise dün Fed faiz kararı öncesinde 1654 dolara gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesini görmüştü. Düşüşte Fed’in bu ay 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı ve yılın kalan iki toplantısında da faiz artışlarına devam edeceği beklentisiyle zirve yapan dolar endeksi etkili oldu. Faiz kararı sonrası 1695 dolara kadar yükselmesinin ardından bu sabah 1667 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

ALTIN FİYATLARINA RUSYA DESTEĞİ

Bu hafta içinde 1.660 dolar üzerinde işlem gören kıymetli metal, faiz kararı öncesinde yükselen dolara rağmen dün primlendi. Bunun sebebi ise Rusya’dan gelen açıklamalar oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa’nın Ukrayna’ya verdiği desteği artırmasını ve Rusya’nın egemenliğinin korunması için kısmi sıkı seferberlik ilan etti. Yapılan açıklamada askeri stratejinin değişmediği, ek 300 bin yedek askerin orduya alınacağı belirtildi.

GRAM ALTIN FED İLE HAREKETLENDİ

Gram altın fiyatları bir süredir 970-985 lira aralığında hareket ediyor. Dün 982 liradan günü kapatan altının gram fiyatı Fed kararı sonrası kapalı piyasada 1004 liraya kadar yükseldi. Ancak bu sabah 978 lira seviyelerinde bulunuyor.



