SON DAKİKA | Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi: Bir süredir küresel piyasalarda Fed'in faiz kararı bekleniyordu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam yüzde 84 ihtimalle 75 baz puan faiz artışı yapacağı tahmin ediliyordu. Analistler kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını kaydediyordu. Fed haziran ayındaki faiz kararında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmişti ve bu, 28 yılın en sert faiz artışı olmuştu. Fed temmuz ayında da politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fed'in faiz kararı merak ediliyordu. Son dakika gelişmesine göre beklentiler doğrultusunda Fed politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti.





