FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

SON DAKİKA | Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

21.09.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tüm dünya Fed'in faiz kararına kilitlenmişti. Piyasaların merakla beklediği gelişme yaşandı ve Fed faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi: Bir süredir küresel piyasalarda Fed'in faiz kararı bekleniyordu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam yüzde 84 ihtimalle 75 baz puan faiz artışı yapacağı tahmin ediliyordu. Analistler kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını kaydediyordu. Fed haziran ayındaki faiz kararında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmişti ve bu, 28 yılın en sert faiz artışı olmuştu. Fed temmuz ayında da politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fed'in faiz kararı merak ediliyordu. Son dakika gelişmesine göre beklentiler doğrultusunda Fed politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti.

Son dakika: ALTIN VE DOLAR Fed faiz kararı sonrası ne oldu? İşte piyasalardaki son durum…Son dakika: ALTIN VE DOLAR Fed faiz kararı sonrası ne oldu? İşte piyasalardaki son durum…

thumbs_b_c_11a57cb80010d0db0042ca795a604dbd

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Promosyonlarla ilgili flaş talimat! İlk adım atıldıPromosyonlarla ilgili flaş talimat! İlk adım atıldı
Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldiAkaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi
Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...
Anahtar Kelimeler:
Fed son dakika haberler son dakika haberi FED faiz kararı fed faiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü

Marmaris'teki yangını söndürmek için yola çıkan helikopter Denizli'de düştü

Dünyayı sarsan tehdide kışkırtıcı yanıt!

Dünyayı sarsan tehdide kışkırtıcı yanıt!

Prim gün sayısına düzenleme yolda! Asgari ücret içinse...

Prim gün sayısına düzenleme yolda! Asgari ücret içinse...

Promosyonlarla ilgili flaş talimat! İlk adım atıldı

Promosyonlarla ilgili flaş talimat! İlk adım atıldı

Belediye çalışanlarına rekor zam yapıldı!

Belediye çalışanlarına rekor zam yapıldı!

"Müjdemiz var" diyerek duyurdu! Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

"Müjdemiz var" diyerek duyurdu! Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.